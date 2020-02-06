台提升防疫措施級別，努力將疫情隔絕在境外

因應武漢新冠病毒疫情，台灣中央流行疫情指揮中心5日宣布提升防疫措施，自2月6日起，中國籍旅客暫緩入境台灣，同時，有港澳旅行史的民眾，也須列入居家檢疫，獲准從港澳入境者，須自主健康管理14天。曾在2003年薩斯疫情時擔任台灣疾病管制局局長、現任南台科技大學講座教授蘇益仁教授接受本台電話採訪，強調台灣目前努力將疫情隔絕在境外，但未來幾周防疫面對挑戰。

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蘇益仁：“台灣因為有過2003年薩斯防疫的經驗，從那時就已經有準備，無論是人員，還是實驗室或物資，都有完整儲備。而且幾乎每年都在演練。所以，這次疫情其實在去年12月底、今年1月初就啟動 專家會議或境外阻截等。目前，台灣有13例確診病例，但幾乎都是從武漢後來的人，目前也沒有社區感染的病例發生。未來兩三個禮拜是個考驗，因為是流感期，現在還有很多台商要返回，要隔離；還有從大陸來台就讀的學生開學返校，等等，這些都是未來的挑戰：要怎麼隔離？要怎麼檢疫……我們希望沒有漏洞。”

“另外，中國整個全境已經都發生疫情。所以，台灣昨天（5日）提升了防疫層級，所有中國籍旅客在未來一段時間不能再進入台灣。但這種做法和很多國家的做法一樣。看看這樣能不能把疫情隔絕在台灣境外，不要發生社區感染。但是未來疫情會有多大？我想，現在整個疫情超出當年薩斯的格局，所以防疫還是一個大的挑戰。”

“很多數字我很懷疑是不是真有代表性”

蘇益仁：“我相信，目前武漢醫療系統，醫院照顧病人的能力和檢驗的能力都已經崩潰掉了。現在的很多數字我很懷疑是不是真有代表性。每天3000多人確診武漢肺炎病例，那要篩檢幾萬人。檢驗幾萬人的能量，醫院怎麼能有這樣的能力去容納幾萬人？檢體怎麼可以每天檢驗好幾萬人？這是相當困難的挑戰，幾乎是不可能的。所以，對很多的這些數據：到底感染人有多少？確診率有多少？死亡人數有多少？這些數字都只能是‘僅供參考’”。