台灣今起禁港澳以外全中國各省人士入境國際郵輪禁入港

由於新型冠狀病毒的病例已經涵蓋中國所有省市自治區，台灣疫情指揮中心再度提升警戒，宣布今天起全中國各省人士都暫時禁止入境台灣。港澳人士雖然可以進入，但明天起，入境後需居家檢疫十四天；至於外籍人士，十四天內曾在中港澳地區入境或居住的，明天起暫緩入境台灣。台灣觀光局今天也宣布，即日起至29日，暫停旅行社組團前往香港、澳門地區旅遊，但不含轉機。

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之前大陸人士赴台，一天約七千至八千人，新型冠狀病毒疫情爆發以來，台灣雖不斷擴大禁止來台的省市名單，但每天仍有約五千人入境台灣，因此台灣疫情指揮中心決定今天起全面拉高邊境防疫等級，禁止港澳以外的所有省份大陸籍人士入境。

台灣陸委會主委陳明通也宣布，中國大陸為紅色旅遊警示區域，希望台灣民眾近期內不要前往中國大陸，港澳地區則是黃色旅遊警示，建議台灣民眾非必要不要前往。

另外，昨天福建省福州市公布了5區3縣嚴格出行管制，甚至小區封閉管理，但福建和台灣之間一直有不少民眾透過小三通往返，擔心成為防疫漏洞，金門縣及連江縣公開呼籲台灣的疫情指揮中心暫停小三通。台灣陸委會表示，是否暫停小三通，這一兩天內會決定。

台灣衛服部長陳時中今天也宣布，即刻起國際郵輪禁止停靠台灣各港口。主因是「鑽石公主號」郵輪昨天停靠日本橫濱港外，被驗出遊輪上有十位旅客確診感染新型冠狀病毒，而這艘郵輪曾在五天前，也就是1月31日停靠台灣基隆港，當天有一千多位旅客搭乘將近三十輛遊覽車，前往北台灣各地旅遊，包括台北101、故宮、中正紀念堂、九份、野柳等。

由於禁令突然下達，以基隆港為母港的麗星郵輪「寶瓶星號」，前天(4日)剛從基隆港出港，預計明天返港，船上有一千多位台灣旅客，明天能不能上岸，成為頭痛問題。台灣的確診病例今天則增加到13例。