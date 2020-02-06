自稱武漢婦脫口罩咳嗽一群防暴警被嚇退還迭聲道歉

香港防暴警察“英勇”毆打和平示威者的場面，相信已經流傳世界各地，無需贅言，但有所不知的是，原來裝備精良手起棍落狠勁十足的警察，卻不敵武漢人一兩下的咳嗽。一個自稱來自武漢的香港婦人，4日晚上在元朗天水圍區脫下口罩，面向一群防暴警察大聲咳嗽兩下，警察連忙後退，還忙說對不起。

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這名婦女後來告訴傳媒，她的家鄉其實是河南駐馬店市，她這樣做是不忿警察在她的家天水圍一帶經常毆打無辜市民和肆無忌憚在民居附近施放催淚彈。

港九新界多區4日均有市民在街頭聲援罷工抗爭的醫護，當中以最接近深圳灣口岸的天水圍戰況最激烈。一眾改戴口罩的防暴警，先後發射多枚催淚彈、胡椒噴霧和橡膠子彈。一名中椒、自稱來自武漢的婦女，除上前指罵涉嫌闖進住宅範圍仍不肯離開的警員，更一度拉低口罩，向警大咳兩聲，並以流利普通話稱最近曾到武漢探親。

警方兩度後退防線，有警員似乎為了掙回面子，還誣衊她“收錢”。所謂的武漢婦女再走前兩步，她改以鄉音粵語激動反駁：“收錢？你給錢我呀？嚇！”、“你們收錢呀，我從來沒有收錢”。有警員則連忙向她道歉，叫她“早點返家”，她一句回絕這名警員：“我家都在這裡”。

一群警員再後退並且道歉：“我認輸啦，你走啦”。

該名操流利普通話的婦女戴上口罩、頸掛護目鏡，不斷上前質問涉嫌闖進住宅範圍仍不肯離開的警員：“這個地方是不是你們香港警察的？”、“市民不可以在這裡站住？”、“我是犯法嗎？”、“我在這裡走都犯法，香港是什麼社會呀？”該婦人表示，自己僅站在家樓下，竟被警方噴椒，憤然罵警：“我！希！望！你！們！接！到！肺！炎！”、“我告訴你，我都是武漢的！”她語畢，警方馬上退後防線；原本在場圍着她拍攝的記者，亦即時驚叫“嘩”和失笑，並退後數米。

婦人隨後表示，其家鄉是距武漢僅200公里的河南省駐馬店市，她沒有武漢身份證，但“河南跟武漢很近的！”

她告訴蘋果日報，自己是街坊，每晚在此行街散步，但“撞到這班死黑警，撞到這班沒心沒肺的衰仆街”。她澄清其“鄉下在武漢隔籬，是信陽……駐馬店人，駐馬店現在都爆發了（疫情），不過我3年都未返回鄉下”。

（可參考網上視頻https://twitter.com/i/status/1224746102072561664