香港14日隔離令一出港人自求多福超市現搶購潮廁紙被掃精光

特首林鄭月娥抵抗來自大陸的冠狀病毒疫情，昨天（5日）宣布再一次的擠牙膏政策，從2月8日凌晨開始，所有從大陸來港的訪客或港人，都必須經過14日的隔離。這是自從武漢出現莫名冠狀病毒肺炎病毒之後，林鄭政府第四次因應形勢惡化而對來自大陸的旅客作出政策調整，反映港府從頭到尾都是採取跟着形勢走的被動政策，甚至被港人批評為跟着澳門走，而且跟也跟得半吊子。

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消息一去之後，香港社會立即出現超市搶購潮，廁所紙價格飛漲而且供不應求，超市存貨幾乎全被掃個精光。政府隨即在網上澄清運送物資行業可獲豁免。專家及議員均擔心措施會吸引更多內地人來港避難求醫。

醫管局員工陣線認為，林鄭仍然拒絕全面封關，難以確保隱形病患潛入香港，擔心香港變成“大型隔離營”，令醫療系統百上加斤，宣布繼續罷工。

由於現時隔離檢疫免收費用，大陸人可先繞經澳門或外國再來港，令新措施效果成疑。民主黨立法會議員塗謹申質疑新措施仍然容許大陸人入境，可能造成“衝關”效應，懷疑自己染病而憂慮不能在大陸獲得治療的人更會設法來港，因只要抵達香港口岸便可獲安排入住隔離營，而且有醫護人員監察健康，更可享用快速測試，證實無恙可留在香港避疫，染病亦可在港治療，促請港府必須全面封關。他透露曾以短訊與政府高層聯繫，了解政府堅拒封關原因，對方回覆時舉例指，全面封關後如中聯辦主任駱惠寧返大陸述職或工作後便不能回港。

林鄭月娥在記者會表示，新增的三宗個案未能找到病源，令人憂慮香港已出現社區傳播，未來14日非常關鍵，為防止病毒在社區擴散，行政會議已同意引用《預防及控制疾病條例》第599章權力制訂附屬法例，2月8日起從大陸入境人士，包括港人、大陸人和其他國籍旅客，均須強制接受檢疫14天。

林鄭稱新措施兩天後才生效是因需要時間制訂法律框架，亦讓跨境工作人士以及中港家庭有時間安排，勞工及福利局會支援受影響僱員及家庭。她稱無法精準預計有多少人需接受檢疫，但措施嚴厲，相信入境人數將大幅下降。

對於檢疫具體如何執行，林鄭卻稱稍後公布。昨傍晚各超級市場均出現排隊搶購糧食和日用品的人龍，政府其後才在網上澄清會豁免從事物資和食物供應有關行業來往兩地的人，不需接受強制檢疫，籲市民毋須恐慌。香港入口蔬菜批發商會會長袁昌指本港每日有逾200車蔬菜到港，若司機要檢疫，供應肯定受影響。

政府發言人5日晚指，近日多次有謠言傳出，本港食米及廁紙等物資短缺，導致有市民搶購，甚至引起混亂，政府對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾，對此等居心叵測的造謠者予以譴責，呼籲市民對謠言提高警覺，留意政府發放的資訊，以免被謠言誤導。發言人指，政府實施的疫情防控措施不會影響內地與香港兩地的貨運。此外，政府已與主要食品供應商溝通，食品目前供應正常，沒有來貨不足的問題，主要食品類別包括食米、麵食等亦有足夠存貨，市民毋須擔心。

政府儘管再三保證物資供應充裕，但幾乎所有超市貨架上的日常用品，都空空如也，只會進一步加重主婦們的心理壓力。