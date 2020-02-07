從來不鬧口罩荒的警察疑竟有剩餘物資私相授受

2020年1月底，一輛警車在街上公然將兩盒口罩交給路邊的一個婦女，全程被路經的車輛攝錄機拍下。警方事後辯稱口罩是警員自費買的。

香港最大的口罩生產者，是懲教署管轄下的坐牢囚友，而他們所生產的千萬計的口罩，均交由政府集中分配，而政府又聲稱以醫管局旗下的一線醫護人員為最首要的供應目標，但醫護人員工會陣線副主席羅卓堯7日表示，政府到今天也沒有向他們交代如何為他們提供裝備的計畫，目前的配給連17年前的沙士（非典）時期也不如，但蘋果日報報道，從來不鬧口罩荒的香港警察，竟然被市民目睹將懲教署生產的CSi口罩懷疑以權謀私，私相授受交給其他人。事件被踢爆之後，警方竟然聲稱涉事警員的口罩是他私人所購買。

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根據報道，有市民日前就目擊有警員從警車上將兩盒懷疑CSi口罩遞給一名婦人，質疑是以權謀私。警方開首回覆時未有否認交收的是口罩，僅稱沒有防疫用品被用作私人用途，後改口指涉事口罩由相關警員自費購買。有公務員就透露部份部門容許同事“預支”口罩配額，導致有人可將公用口罩帶回家。

事發在上周日約7時45分，有市民的行車記錄儀拍到前面一架車牌AM8064的警車，駛到石硤尾大坑東邨東海樓外面突然停車，一名在路旁等候的中年婦人隨即步向車窗，車上有人將兩個與舊款CSi口罩包裝相似的綠色盒遞給她，她收取後就往東海樓方向離去，警車亦即開走，交收歷時僅10秒。

拍到片段的陳小姐（化名）表示，當時現場可以清楚見到該兩盒是口罩，認為如果是政府內部口罩，則是以權謀私；即使是私人購買的口罩，都不應用警車送貨，“只系大罪啲定細罪啲嘅問題。”

警方回覆記者查詢時並未有否認片中警員交收的是政府口罩，僅指西九龍總區交通部已了解事件，“當中沒有政府防疫用品被用作私人用途。”警察公共關係科直至深夜再補充回覆，稱西九龍總區交通部初步調查顯示，涉事口罩由相關警員自費購買，當中沒有政府防疫用品被用作私人用途；又指警方正就事件中警車的使用問題展開紀律調查。

只限公務員執勤使用的口罩廣泛流出，有負責非緊急服務的公務員透露，部門雖有規定每人每日只能取一個口罩於工作期間使用，不過由於部門人數眾多，為方便故就安排同事一次過領取30個，相等於約1個月的配額，不排除有人因此可以將口罩帶回家，私下轉交家人使用。

政府曾經表示物流署有1,000萬個CSi口罩儲備，而存貨的最早生產日期為2019年1月。不過現時不少部門向公務員派發的口罩均早於此日期生產，部份是早至2015年生產的批次，包裝亦是舊款的綠色盒。

據悉，物流署過往每季都會按需求向各部門發放口罩、酒精紙巾等衞生用品，由於沒有疫症時消耗不大，因此各政府部門其實都有口罩儲備，“倉底貨”現時就大派用場。舊口罩亦反映政府的實際口罩儲備絕不止1000萬，但政府就從未交代部門的儲備數字。

據了解，現時各部門公務員可獲的口罩數量不一，有部門的後勤人員完全不獲分配，負責提供櫃位服務的就可獲每日兩個。據悉警隊容許警員為每4小時工作取一個口罩，以每更8小時計算，亦等於每日兩個。早前有記者在記者會向特首林鄭月娥查詢警隊獲分配多少個口罩，但林鄭以“唔應該針對某一個部門”為由拒絕交代。

有傳媒一連3日向政府查詢公務員使用CSi口罩的指引、每人可獲配額、可否帶走在工余或予家人使用等問題，但政府至今仍未回覆。

報道引述立法會議員陳淑莊批評，政府在處理CSi口罩問題上欠透明度，而且訊息混亂，認為口罩以公帑生產，政府有責任釐清公務員使用CSi口罩的規矩。她相信政府的口罩儲備不止物流署的1000萬，當局應交代各部門有多少庫存及如何使用，“如此多長者、長期病患者要見隊就排撲口罩，政府責無旁貸。”