港府搜購口罩失敗原來要求“價低者得”葉劉淑儀譏“做法愚蠢”

香港政府從去年底開始向港人保證，口罩供應緊張情況很快就會因為政府搜購而得到紓緩，署理行政長官張建宗從新春假期之前甚至宣稱“很快就會有新的口罩到港”，而從瑞士出席會議回港的特首林鄭月娥更聲稱已經向國務院提出要求向香港提供口罩，但到了2月4日，林鄭月娥終於承認向全球的口罩採購“並不成功”，港人搶購口罩越趨瘋狂，逾千人排隊等候買口罩的場面，已經見怪不怪。

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港府為什麼採購失敗，但為什麼澳門政府卻採購成功？為什麼香港不少商家都成功從供應商取得口罩而且還不定期的向港人發售？香港NOW電視新聞終於找到原因：全球出現口罩短缺，有人願意付出高於正常的價錢搶購，但政府物流服務署上月底就採購口罩發出的公開招標文件，列明中標條件以“價低者得”為首要考慮。中標者不但未能事先收取採購金額，反而還要向港府合約金額的2%，作為確保會履行合約的按金。

針對港府如此“離地”、昧於現實、辦事一成不變的作風，連一向支持港府和北京的行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀都猛烈抨擊“做法非常愚蠢”。

根據NOW電視報道，政府物流服務署上月31日發出公開招標，採購5700萬個手術用口罩，截標日期是當時的三星期後，即今月21日。

標書的文件有百多頁，列明口罩的規格要有三層，要通過合資格的實驗室測試，細菌過濾率和微粒子過濾率要達95%。

標書要求首批2500萬個口罩要在訂貨日後5個工作天內送貨，第二批和第三批，同樣1600萬個，就分別要在15個工作天和30個工作天內送貨。中標條件以“價低者得”為首要考慮，其次是可否提早送貨，以及口罩可使用日期的長短。

中標者接受標書後，亦要繳交合約金額的2%，作為確保會履行合約的按金。

如果未能在限期內送貨，根據標準條款和條件，政府有權退回餘下批次口罩，承辦商要負責政府尋找替代口罩的損失、法律責任、開支或費用、等候期間採取權宜措施的費用，以及賠償造成的損害等。

政府說，物流服務署透過公開招標，是要以便涵蓋更多供應商，署方亦一直透過不同途徑搜購口罩。由於市場供應緊張，已循多個渠道，用直接採購的靈活方法向供應商取貨，但當局未有交代透過其他方法採購到幾多口罩。

葉劉淑儀獲悉此事之後說，以“價低者得”方式招標採購口罩的做法非常愚蠢，應該特事特辦。

葉劉淑儀說：“如果真的是這樣做，真是非常令人失望，因為應該特事特辦，沒理由跟隨以前招標程序。沒怪乎我們全球找不到口罩，因人人都搶購。這個做法真是非常愚蠢，要立即改革。”