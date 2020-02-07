逾200早產嬰父母聯名信斥林鄭假借病童道德要脅醫護“無恥”

特首林鄭月娥拒絕與醫護人員談判解決目前公立醫院的罷工，甚至還以生病兒童的健康，道德要脅醫護。但至少有203名曾入住新生嬰兒深切治療部（NICU）的早產嬰父母聯署公開信，譴責林鄭的言論“誤導及可恥”，表明支持醫護以罷工救港，反斥政府未能有效防疫，“卻以我們孩子的名義道德勒索前線醫護，抹黑他們的專業操守”；部份聯署者更貼出子女留院時的照片作證，又感謝醫護人員當時悉心照顧其子女。

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林鄭月娥3日出席行政會議前會見記者，回應醫管局員工陣線的罷工，已影響多項醫療服務，包括新生嬰兒深切治療部等，令她甚為“擔心及痛心”，並呼籲罷工醫護返回崗位。

但上述的早產嬰兒父母以“一群早產嬰兒父母致全港市民的公開信”為名指出，聯署者均為早產嬰父母，當中部分子女仍留醫新生嬰兒深切治療部（NICU）、加護病房（SCBU）及兒童深切治療部（PICU）。即使部份嬰孩已出院，但仍需不斷覆診，坦言醫護罷工對其有直接影響，“但我們仍然堅定地支持醫護罷工！”

長達3000字的公開信指出，對於特首林鄭月娥昨指，醫護罷工影響新生嬰兒深切治療部的運作，信中批評林鄭刻意誤導公眾及企圖轉移視線，將政府未能有效抗疫的責任，“本末倒置地推卸在前線醫護身上，並且騎劫早產嬰兒及其父母，以我們孩子的名義道德勒索前線醫護，抹黑他們的專業操守”，直斥林鄭的言論“實在可恥”。

信中強調，最令早產嬰父母憂慮的，是武漢肺炎疫症急速在社區擴散，越來越多隱形病人，而留院新生嬰兒深切治療部的嬰兒，大都因早產，器官發育尚未完善，尤其肺部較一般嬰兒虛弱，輕微感染亦會導致病情急速惡化，甚至危及生命，部份早產嬰亦要經常往返醫院覆診，若有醫護或父母受感染，嬰兒便危在旦夕。

聯署信並感謝前線醫護人員，指嬰兒在住院期間，幸獲醫護用心愛護，方能捱過生死存亡的住院時期，深信現時醫護人員仍會盡心照顧留院孩子，“沒有他們，就沒有今天我們的一家齊整，非常感激他們當日的支持與照顧，無以為報。而在他們需要支持的當下，我們一眾早產父母定當義不容辭，站出來支持他們的選擇，支持他們的行動”。

信末貼出聯署人的子女的早產月份及留院時間，部份更附上子女留院時的照片作證。聯署人數亦陸續增加，因公開信在網上貼出不足一小時，已迅速引起迴響，不少早產嬰父母亦留言表達支持，希望加入聯署，“香港醫護系最出色最優秀，佢哋一定不會置病人不顧”、“多謝瑪麗醫院用心照顧，bb依家好健康！”