台日互推寶瓶星號郵輪公海漂流逾十五小時終泊基隆港檢疫

麗星郵輪寶瓶星號在台日之間的公海漂流超過十五小時後，今天中午終於進入台灣基隆港停靠，台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中親率檢疫人員登船檢疫，如果有人發燒，全船一千七百多人將就地隔離十四天。

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寶瓶星號以基隆為母港，是台灣民眾經常搭乘的熱門游輪，2月4日從基隆港出發，原計畫在那霸旅遊後，7日回到基隆，但台灣官方因鑽石公主號郵輪確診事件，6日宣布，所有國際郵輪禁止停靠台灣港口，導致寶瓶星號被拒於門外。

6日晚間台灣官方同意寶瓶星號返回基隆，讓台灣旅客回家，但要求船上的二十八位外籍人士不能入境。於是已在返台路上的寶瓶星號再度駛向那霸，可是日本宣稱郵輪上沒有日本乘客，也拒絕讓寶瓶星號入港。

隨後該郵輪一度在公海漂流，不滿的台灣旅客在甲板上拍攝抗議視頻，要求回家，最後台灣同意郵輪進入基隆港，但須嚴格檢疫，采檢對象針對四十一名有中國旅遊史及二十九名非台灣籍的旅客，共七十人。篩檢結果會在今天(8日)傍晚公布。

另外，目前停在橫濱港外的鑽石公主號已有六十四位確診者，這艘郵輪1月31日曾停泊台灣基隆港，一千多位旅客下船前往北台灣四十多處景點旅遊，造成重大威脅，台灣疫情管制當局昨晚透過手機首度發出「疫情緊急警報」給北台灣所有民眾，提醒當天曾前往這些景點旅遊的民眾，留意發燒或呼吸道癥狀，自主健康管理到2月14日。

至於撤離武漢台胞的包機，台灣總統蔡英文7日表示，希望在下次包機的時候，還是要再確認「弱勢優先、檢疫優先」這兩項原則，必須確實落實。

國台辦發言人馬曉光響應表示，這是企圖誤導輿論，推卸責任，阻礙在湖北台胞返鄉，他提出兩點駁斥和澄清。

一、有關是否照顧「弱勢者」。他說，二百四十七位台胞都是在武漢滯留急需回台灣的。其中，臨時來武漢人員、隨行未滿十八歲少年兒童、已知慢性病患者和六十歲以上老人佔一半以上。因此，所謂名單「不如預期」，「弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台班機」等說法，完全是無視事實，強詞奪理。他說，如果後續運送工作能按原計畫順利進行，所有有需求的台胞，包括在湖北其他地區的台胞，現在應該都已經回到台灣。

二、有關大陸檢疫是否周密。他說，第一架包機全體登機乘客經前後三次體溫檢測無異常，全程佩戴口罩，所有登機乘客都沒有發燒等情況。前往機場的車輛在乘客登車前全面消毒，包括司機及工作人員也都做體溫檢測，全程佩戴口罩，這些在班機起飛前都已向台灣說明。借炒作二百四十七名台胞返台後出現一例發熱癥狀，進而指稱大陸「對檢疫造成困擾」，是完全站不住腳的。

台灣陸委會主委陳明通今天透露，在第一架包機之後，大陸已經提供符合條件的九百多人名單，陸委會審核後會再安排返台時間。