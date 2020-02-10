彭博評論香港已有“失敗國家”徵兆因政府管制失效

一場反送中風波已經將香港的地位送到搖搖欲墜的邊緣，再加上今天的武漢病毒無遮無擋的直入香港境內，香港政府已被彭博通訊社一篇評論形容為“失敗國家”（failed state）。所謂失敗國家，是指一個政府對公眾服務的提供、或貪污橫行、或人民自由活動受到限制以及經濟直線下滑等局面，已呈現失效。現在“失敗國家”的英文已從failed state改為脆弱國家（fragile state）。

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在武漢肺炎疫情蔓延下，香港除了一罩難求，近日更出現糧食和日用品搶購潮。美國彭博社昨發表評論文章，指香港已出現“失敗國家”徵兆，未能為人民提供基本保護及服務，斥問題根源是特首林鄭月娥管治不善，人民不再相信政府會為自己謀福祉。

彭博社專欄作家馬克斯（Clara Ferreira Marques）發表題為〈香港出現失敗國家徵兆〉的文章，提到近日亞洲金融大國的超市，令人聯想到俄羅斯1998年金融危機的搶購混亂情況，上周網上有謠言傳出後，廁紙被搶購一空，情況令人聯想到委內瑞拉。文章形容“脆弱國家”（Fragile State）通常被定義為無法保護公民、無法提供基本服務，以及對政府合法性的質疑。香港政府過去幾個月對民主抗爭運動處理不善，加上今次武漢肺炎疫情，已符合上述大部份特徵。

文章以香港跟新加坡比較，指新加坡確診個案雖較香港多，政府上周五提高警戒級別亦引起國民到超市掃貨，但程度未如香港瘋狂，且新加坡有口罩存貨可免費分發，至今未見過買口罩的人龍。反之林鄭政府在應否戴口罩糾纏，社區又出現搶購廁紙恐慌，是“在其他國際都會無法想像的情況”。文章又批評港府經沙士一役，竟無為市民儲備足夠口罩或採取有效隔離措施都是說不通，政府去年執着的醫療議題竟是應否禁止電子煙。

馬克斯指今次問題非出於疫情或是香港醫療系統，而是林鄭管治不善，令政府失去合法性及社會資本，市民根本不相信政府會為人民謀福祉。她又指金融中心需確保金錢自由流動，亦要有可靠法律體系，讓人才可安全旅行及工作，但香港越來越難提供這些條件，相對優勢正在縮小。

美國的自由基金對全球的國家每年都有一次所謂脆弱國家的排行榜，目前高踞榜首的是葉門、其次是索馬利亞、男蘇丹、敘利亞、剛果共和國、中非共和國、乍得、蘇丹以及阿富汗等。