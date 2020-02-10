滯留武漢長期病患港人“斷藥”舉目無援港府拒絕“撤僑”

滯留武漢的一群港人已經到了舉目無援的地步，有些長期病患需要藥物的港人更出現“斷藥”的情形，他們過去兩個星期曾聯絡港府的長期病患港人，將運送藥物到當地。不過，有滯留湖北省的港人控訴，一直未有迴音，需長期服食高血壓藥物的他現時只剩下一天藥物，現在只能每兩天才服藥一次，猶如命懸一線。但香港駐武漢官員承認，2000名滯留武漢的港人分散在多個不同地方，如何“散水”（撤退）是“一個非常頭痛的問題”。

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公民黨立法會議員譚文豪10日在電視節目上呼籲特首林鄭月娥需要立即對滯留武漢港人進行有如其他國家般的“撤僑”行動，將2000名滯留的港人立即送回香港，並進行醫療隔離。本身曾經是商業航空公司機師的譚文豪表示，將這些港人送返香港，是港府應有的責任。

林鄭月娥曾於上月28日在記者會上宣稱，正與中央商討協助滯留湖北港人回港，日前又聲稱已聯絡滯留武漢的長期病患港人，將運送藥物到當地。不過，有滯留湖北省的港人控訴，逾兩星期前已聯絡港府駐武漢經貿辦希望離開湖北，但一直未有迴音，需長期服食高血壓藥物的他現時只剩下一天藥物。據蘋果日報引述這位港人表示，他曾多次向港府求助，對方竟着他自己致電本港醫生求助或到當地醫院求診，“林鄭講講了如此多的廢話，根本不能幫我送回香港，不要騙人”。

特區政府駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢在武漢宣布封城時，宣稱決定緊守崗位，輿其他港人一起在武漢共度時艱，繼續與在武漢的香港人保持緊密聯繫，向他們提供可行協助。

馮浩賢在2月6日在Facebook表示，現時仍有2000位滯留在武漢的港人，正透過電話、微信、電郵協助有需要的港人和處理特殊情況。他提及，不少港人都希望能夠儘快回港，其中亦有長期病患者提出藥物要求，故他已聯絡香港入境處、衞生署等部門，強調他們盡最大努力想辦法安撫來電者情緒，亦積極想辦法運藥物，“知道香港那邊的同事們正在努力的研究可行的『散水』方案，但因為牽涉2000人，分散在省內不同的地方，還有檢疫，所以真的是一個非常頭痛的問題。”

馮浩賢又講述武漢現時情況，稱現時市面十分冷清，醫院卻十分擁擠，其中超市和藥房仍然開門營業，不過是價錢較貴，“雖然這𥚃的人都困在家裡不能走出去，但還是很團結，一起對抗這次災難。”