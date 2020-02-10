香港19人吃火鍋9人確診海底撈股價跌一成

吃火鍋在武漢病毒肆虐下已成高危群體活動，香港一個大家庭1月26日（年初二）一共19人在一家懷疑違法經營的食肆吃火鍋，其中9人已被確診，衞生防護中心暫未能查出病源，亦無法肯定內地親戚是否播毒源頭，暫定個案屬本地家族性爆發。大陸火鍋店龍頭海底撈自上月26日起，國內550間分店已停業，至今仍未有公布何時重開，其股價從1月17日至今跌逾1成。

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衞生署表示，香港新增10宗確診個案，其中9宗來自一個19人家庭，年齡22至91歲，該群組成員包括24歲男病人、男病人的父親（68歲）、母親（57歲）及外婆（91歲）；男病人的三姨（51歲）、表姐（25歲）和表弟（22歲）；男病人的四姨（50歲）和表弟（23歲）。他們都曾在1月26日共同使用打邊爐（火鍋）進食。

24歲男病人過往健康良好，居於灣仔某大廈。他自1月30日發燒和咳嗽，同日向私家醫生求診，2月4日再向另一私家醫生求診。其後他2月6日到聖保祿醫院門診部求醫，並於周六到律敦治醫院急症室求醫併入院接受隔離治療。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。其他家族成員分別於律敦治醫院和東區尤德夫人那打素醫院留院接受隔離治療。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前未有證據顯示打邊爐的蒸氣會導致感染或爆發，但同枱食飯本已屬高危，因進食時不會戴口罩，親友之間又近距離交流，增加飛沫傳播風險。

張竹君指，2宗確診個案住在灣仔，過去14日沒有外游，但未清楚11位出現癥狀的人是否全部沒有可疑外游紀錄，未知道病毒來源，可能屬於本地家族爆發。另外，第28宗確診個案為一名住在牛池灣的70歲男子，在上月30日發病，最近並無外游。張指最近一個本地個案的發病日期為上月30日，要觀察往後個案的發病日期會否越來越遲，方能判斷病毒是否已“落地生根”風土化。

中國大陸也有一宗涉嫌吃火鍋傳染病毒事件。根據央視報道，常州市發現第27例確診病例曾於1 月22日晚上，與多名朋友在海底撈火鍋店聚餐。同桌共有5人，其中2人亦已被確診，另外3人則進行醫學觀察。報道呼籲，曾於上述時間在同一食店用餐的顧客，暫時不要外出，留在家中隔離觀察14天。如有不適，應即佩戴醫用外科口罩，併到就近指定醫院門診求醫 。

此前，“海底撈”在 1 月 29 日宣布，中國大陸業務在年初二（1 月 26 日）起，暫時休市，以“積極配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作”，並“確保員工及顧客健康與安全”。“海底撈”原定於 2 月 1 日重開，惟再延長停業時間，復業安排有待進一步公告。港澳台地區及新加坡業務則未受影響。