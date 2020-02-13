台灣獨派立法院長游錫堃建議酈英傑應考慮台美建交

台灣獨派立法院長游錫堃今天2月13日接見美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）時，「建議、呼籲美國應該考慮台美建交」，但酈英傑沒有回應。游錫堃也感謝美國幫台灣發聲，爭取參與世界衛生組織；他也建議酈英傑，希望儘速促成台美雙方洽簽自由貿易協議（FTA）。

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酈英傑今天前往立法院拜會新上任的立法院長游錫堃，游錫堃事後向台灣媒體透露，因為美國有一些國會議員已經提出要正式承認台灣，要跟台灣建立正式外交關係，因此他也向酈英傑建議，呼籲美國應該考慮台美建交。



媒體詢問游錫堃，酈英傑對這項建議有沒有響應，游錫堃轉述說「他沒有」。



游錫堃指出，與酈英傑廣泛交換意見時，他也讓酈英傑了解，新國會未來會審查前瞻預算和一些人事同意權，特別重要的是抵抗疫情的預算和條例。



媒體詢問游錫堃，酈英傑對於台美之間洽簽FTA的看法。游錫堃表示，酈英傑沒有特別說一定要怎麼樣，但有提到美牛、美豬都是簽訂FTA必須要處理的議題。



游錫堃並表示，他與酈英傑交換意見時，譴責中國在武漢肺炎蔓延已對中國人民造成痛苦不堪時還派軍機擾台，他也告訴酈英傑，感謝美國派軍機在台灣附近飛行，等於是表達對台灣的支持。



酈英傑今天被媒體問到是否支持台灣參與世界衛生組織時，他以英文回答說，「Of course（當然）」。



至於美國軍機這兩天在台灣周邊空域活動的事，酈英傑面對媒體詢問時只說，「No Comment（不予置評）」。