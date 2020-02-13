港澳辦主任張曉明突被貶副主任

北京最新人事更變公布，除病毒疫情慘重的湖北省委書記蔣超良被免職，成為疫情肆虐中國以來失去官位最高官員之外，國務院港澳辦主任張曉明亦告同一天被免職。在張曉明之前，處理香港事務另一衙門香港中聯辦主任亦告易帥，原主任王志民今年年初被免職，調中共中央黨史和文獻研究院副院長。

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根據北京最新公布，夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的港澳辦主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。



張曉明在王志民倒台後，曾撰文力捧黨總書記習近平，似乎是為求自保。他今年年初在《求是》雜誌撰文指，習近平在澳門的系列重要講話，對香港社會具有重要指導意義。張曉明指，習近平精闢總結澳門一國兩制、實踐的特色亮點和成功經驗，啟示要堅定一國兩制制度自信，特別是在當前香港發展遭遇挫折的情況下，講好澳門的成功故事，更加有助於彰顯一國兩制的生命力和優越性，具有重要的標誌性意義和正面導向效果。



但張曉明這番動作，似乎亦難以保住官位。



據香港傳媒分析，王志民被免職，導火線是去年香港區議會選舉親北京政黨兵敗如山倒，導致香港18區的議會，幾乎全被民主派包攬，一些從未有社區事務經驗而只不過因為立場顯明反港府的年輕人，都有多人獲選。根據分析，王志民倒台是要為選舉打敗仗負責。



現年57歲的張曉明，江蘇泰興人，中國共產黨黨員、第十八屆中央候補委員、十九屆中央委員，做過香港中聯辦主任。中國人民大學法學院刑法專業畢業生、研究生、法學碩士。以前系國務院港澳事務辦公室副主任。2012年12月18號，開始協助中央同香港特區政府，出任中聯辦主任一職。2017年9月轉咗做港澳辦主任，10月喺中共十九大當選中央委員。

