雕塑家高智活丹麥展出“香港版國殤之柱”中共提抗議

悼念八九六四民運犧牲者為主題的雕塑品“國殤之柱”，其創作人高智活（Jens Galschiøt）日前展出他過去八個月工作的最新結晶－－港版國殤之柱，目的是推崇數以萬計香港勇敢年輕人為自由而抗爭的精神。國際特赦協會丹麥分部總幹事科瑞森（Trine Christensen）表示，他們與香港人站在一線。

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科瑞森表示，高智活在克里斯蒂安堡皇宮的廣場展出他的最新創作時，吸引了丹麥和外國傳媒到場採訪，也有上千的丹麥人到丹麥國會大樓外欣賞他的新作。



但根據當地報章 Jyllands-Posten 報道，中國駐丹麥的大使館嘗試施壓，要求撤去作品，稱作品損害兩國關係，並美化香港的激進分子。



高智活說：“香港人現在最需要的，就是我們的支持。只有我們在西方，才可以阻止中國派出軍隊進入香港。”



高智活的港版國殤之柱，獲得綠黨（Alternativet）和國際特赦組織丹麥分會的支持，此外，格陵蘭的多個政黨亦支持高智活的這個創作。



丹麥綠黨的領袖艾爾百克（Uffe Elbæk）說：“我們一直都關心香港嚴重的局勢，我們目睹警察使用極端的暴力，侵犯所有個人的自由，丹麥有必要向中國說不。”



港版“國殤之柱”高八米，造型有港抗爭者元素，如頭盔、眼罩、豬嘴（防毒面具），展示期為三個月。



當地報章 Jyllands-Posten 報道，中國駐丹麥大使對公開展出港版國殤之柱非常不滿，報道指，大使館代表曾致電丹麥政府，指作品曲解香港政治形勢，冒犯中國遊客，或惹來衝突。其後，中方進一步發表聲明，指作品是“反華雕塑”，“美化香港激進暴力分子，為香港發生的暴力活動唱讚歌，目的就是企圖干涉香港事務和中國內政，把香港持續推向動蕩深淵，並借香港問題損害中國的形像，阻礙中國的發展”。聲明又稱，“事實再一次表明，外部勢力與香港激進暴力勢力等密切勾連，是香港發生暴亂活動的重要原因”。



哥本哈根政府則指作品符合健康及安全標準，並建議未來對話加入丹麥外交部。



丹麥國民享有的言論自由，在此之前已經激怒北京。丹麥的日德蘭郵報上個月27日在網站發布諷刺漫畫，把中國五星旗的五星改為病毒圖樣。中國駐丹麥大使館批評此舉嚴重傷害中國人民的感情，要求報社與漫畫作者深刻反省，並向全中國人民公開道歉。但該報聲稱，言論自由是丹麥人所享有的權力，因此拒絕向中國道歉。

