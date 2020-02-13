香港警察防病毒裝備好過前線醫護？醫管局怯懦回應

香港長康邨小區的康美樓懷疑爆發武漢病毒，疑似2003年沙士（非典）時期淘大花園小區的2.0版本，當日負責上樓撤離部分住戶的前線醫護人員穿上半透明藍色PPE（Personal Protective Equipment）保護衣，但警察則穿上較高級較高防護力的“Tyvek”保護衣，事件引起廣泛討論。但當記者追問醫管局政府是否厚此薄彼時，總行政經理何婉霞婉轉回答稱：“不同部門有不同程序。”

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有記者就上述情況追問醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，是否警察的防備病毒裝備要比救人的前線醫護還要先進還要好，何只說：“不同部門有不同程序，他們（警方）如何考量風險，這可能我就不知道他們的程序，但我們的程序其實是有標準、有準則。”



衛生署及醫管局12日召開記者會時，被問及使用PPE的標準，為何大廈駐守警員的保護裝備，較進入樓宇接觸病人的醫護人員配備更好防護裝備。何婉霞解釋，進行不同程序有不同的感染風險，例如在診症室會建議使用外科口罩；分流站建議使用竣目鏡、外科口罩或N95口罩、穿上黃色保護衣及即棄手套。



她續指，若要接觸病人，例如便入隔離營或監測病房，則要使用即棄N95口罩、全面罩、藍色保護衣及即棄手套，“例如插喉、抽痰，呢啲有機會霧化程序，會全套保護衣保護員工。”



對於回應其他警員的裝備問題，她補充說，警方的程序其實她並不了解，所以較難去評論或批評。



事實上，香港前線醫護人員由於欠缺應有的裝備和甚至口罩，促使他們上周曾進行為期5天的工業行動，但維護林鄭政權的三萬香港警察，卻從來不鬧口罩荒，甚至還被市民拍下視頻顯示有警察使用公務車在馬路上向一名婦女派發數盒口罩。事後警方推稱那些口罩是涉事警察自己掏腰包買的。