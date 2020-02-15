林鄭“半吊子”派錢接濟受疫情打擊貧困戶及行業圖挽民望

澳門政府昨天（13日）公布多項措施，紓緩居民及各行各業因武漢病毒疫情而受影響的經濟壓力，當中包括每名澳門人發放3000元（澳門元，幣值與港幣同）電子消費券。此外，為了紓緩澳門人因疫情所蒙受的打擊和損失，當局早前已經宣布將每年每人派錢1萬元的計畫提前在四月發放，不只如此，澳門當局還將多派發600元的醫療券，以及免除澳門人2019年的住宅房屋稅。

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眼看澳門在疫情下連番大手筆紓解民困，港人對林鄭月娥政府亦抱有相當的寄望，然而特首林鄭今天（14日）在記者會上所宣布的措施，卻一如港府過去的作風，拖泥帶水兼指定受惠者必須是低收入家庭，令不少港人失望。



港府在今個月初宣布成立100億港元的防疫抗疫基金，為受疫情影響的僱員及僱主提供支援，林鄭在今天的記者會上終於詳細交代基金的用途，其中包括協助各行各業避免大規模倒閉及裁員，向旅行社、食肆及零售行業每公司發放8萬元津貼；市民方面，每戶將獲一次性發放5000元，學生學習津貼由2500元增至3500元，以彌補在家學習的額外支出。但上述措施，只限於“低收入家庭”。



林鄭宣布的措施基本上是應對三大面相，一，加強全城防疫；二，支援因疫情受創的行業和員工；三，支援因停工停課而受影響的基層。



至於措施的細則包括鼓勵本地口罩生產，主動聯絡及資助有興趣發展本地生產線的私人生產商；資助可重用口罩的研發及生產；向醫管局額外發放47億元；向建造業及工友發放一次性資助，以加強工地的防疫設備；向全港的公私營物管公司發放2萬6千元的防疫津貼，包括為清潔工及保安於疫情期間每月提供額外1千元的資助；1千元資助同樣適用於為政府工作的前線清潔工及保安；向旅行社發放8萬元津貼，大型食肆及小食檔分別會發放20萬元及8萬元，零售行業發放8萬元津貼；惟林鄭表示尚要研究付合資格的商戶。



此外，措施還包括為自資及津助幼稚園及幼兒中心提供資助，教育局亦會另外向全港幼稚園撥款資助；向全港20萬戶低收入家庭提供5000元津貼。