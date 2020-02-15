港府：滯鄂二千多港人回家要等到有地方安排隔離才行

目前滯留在湖北省的2000人透過香港多個傳媒希望港府派出包機接他們回港，他們當中已有最少7人受到感染，但香港特區政府表示，在接載這批港人回港之前，要做好各方部署，包括確保有地方可以安排他們接受隔離。換言之，滯留湖北的港人回家仍然是遙遙無期。

廣告 繼續瀏覽後續

政制及內地事務局長聶德權15日早上在電台一個節目中表示，他明白滯留在湖北省的港人急切希望儘快回港，聲稱政府由接到求助個案的第一天起，已經開始評估風險及制定可行方案，希望可以儘快落實分批安排返港，但強調首要確保安全，做好各方面部署，包括確保香港有足夠檢疫地點，容量可以安排他們接受隔離14天，如果本港有檢疫中心，能一次過提供超過200個位置，或可分批安排回港。

根據港府駐武漢辦事處估計，目前大約有2200名港人滯留在湖北省，部份長期病患者面對斷藥等問題，港府至今無安排包機接回滯留港人返港。

聶德權表示，現時檢疫中心已飽和，將擴建現有營地，未來會啟用多個郊外營地，但需時建設，呼籲外界支持增加檢疫中心數量及冀當區人士諒解，做好功夫後，會與湖北政府商討交通安排，包括做好飛機上檢測，避免交叉感染，才能夠啟動方案。他亦指不希望再出現粉嶺暉明邨被破壞的事件，指事件後該處不能作檢疫中心，同時要需時修復，居民都要延遲入夥。但現時並無確實時間接回有關港人，只稱會儘快。

聶說，他14日與駐武辦有進行視像通話，當地人員安全及健康情況良好，物資及生活所需都有供應，強調有任何需要，香港會全力支援，而滯留當地的港人分散在30個不同城市，約有90名滯留港人有藥物需要，需要逐一了解，透過香港衞生署或其家人找私家醫生取藥，集中後再送住當地，又指得到湖北省政府支持，4批藥物已到湖北省，30多人已取藥，第5批亦正運送中。另昨日開始有非政府組織為滯留港人提供情緒支援，已接獲5宗求助。

被問到當地有10名港人確診，但港府涉隱瞞公布，聶指當時第一時間處理求助需要及藥物發放，駐武漢辦亦已第一時尋找搵醫院，透過同事與當地政府聯繫，有關10人已獲安排入住醫院，而由於事件在內地發生，對香港本身公共衞生無直接影響，故無公布，形容直至有查詢才公布是透明做法。他並指10人中，一名62歲女士情況嚴重，其他人穩定。

他亦認為，今次政府應對疫情比起03年沙士時更困難，因為當年社會集中、團結，但現時社會對政府信任度低，有人會採取激烈、暴力的手段對抗，政府除了處理疫情，亦要處理政情，增加抗疫的難度。