菲律賓取消對台旅行禁令台灣呼籲WHO改正對台不當標示

菲律賓總統府馬拉坎南宮14日在內閣會議之後宣布，即刻取消對台灣的旅行禁令，即日起任何台灣籍人士都可以往返菲律賓。台灣外交部對菲律賓的決定表示肯定，呼籲WHO應回歸專業與中立，儘快更正對台灣的不當標示。

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菲律賓民航委員會10日深夜下令，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的「臨時旅行禁令」內，即刻禁止曾入境或停留中港澳台的外籍人士入境，這項禁令立刻產生強大衝擊，糾紛四起。隨後台灣展現強硬態度，暗示可能採取報復措施，加上台灣的疫情事實上控制很好，沒有禁止旅行的必要，菲律賓的態度於是一百八十度大轉彎。



台灣外交部表示，因WHO錯誤定義，在其公布的報告中將台灣納入中國新冠肺炎疫區，誤導國際視聽，導致發生特定國家對台灣發布旅行禁令、片面宣布與台灣暫停航班等，嚴重影響全球飛航及台灣人的旅遊權益，對台灣政府與人民造成極大困擾。



台灣外交部對菲律賓政府撤回禁令表示肯定，強調公衛防疫無涉政治，台灣與中國互不隸屬，呼籲WHO應回歸專業與中立，儘速更正對台灣的不當標示。



台灣外交部還說，WHO應邀請台灣參與今年世界衛生大會及世衛組織的其它技術性會議、機制與活動，唯有將台灣2300萬人完整納入WHO體系，才能確保全球防疫沒有缺口及漏洞。



台灣總統蔡英文也透過臉書肯定菲律賓政府的決定，並向菲律賓各界為台灣發聲的朋友表達感謝。她還說，如果有需要，願協助菲律賓防疫。



昨天下午，在菲律賓內閣就此案展開討論之際，蔡英文在台公開質疑，菲律賓日前的禁令到底是基於防疫、還是基於政治考慮？她軟硬兼施地說，台灣防疫情況非常好，疫情控制也都很穩定，沒有其他國家對台灣做這樣的事情，「如果菲律賓是基於政治考慮，我們就要請他們三思」，她還強調，台灣不能容忍這樣的事情，也必然會有一些相應的處理。



據了解，菲律賓對台灣旅客這項禁令來自菲國衛生部次長杜明戈一意孤行，向菲律賓民航單位施壓所致，不光菲律賓民間不支持，就連政府內部也反彈，台灣看準這一點，透過各方管道，鴨子畫水進行交涉，終於讓菲律賓將台灣從旅遊禁令中除名。