病毒“指定診所”成為社區定時炸彈多區抗議警方武力鎮壓

儘管香港民意研究所最新公布的民調發現，超過七成受訪者不滿政府抗疫表現，近八成人認為政府應全面“封關”，然而特首林鄭月娥堅持與港人對着干，招惹港人民怨日深，不但如此，港府還在未經與社區諮詢下，擅自在港九多區內將18個診所指定為應付懷疑或輕微武漢肺炎個案診所，多個地區的街坊15日走上街頭表達不滿，政府派出大批警察進行鎮壓，光是天水圍地區就有數十人被捕，在大埔更有人被警察打至滿地鮮血。警方對抗議的街坊，一律稱之為“暴徒”，更有警察更辱罵記者“亂報新聞搞亂香港”。

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屬於香港政府法定機構、旗下管轄43間公立醫院和醫療機構、僱員達到八萬人的醫管局，在未有諮詢及通知區議會下，將18個診所指定為應付懷疑或輕微武漢肺炎個案診所，天水圍、香港仔、西環、大埔、紅磡等多區有人在15日發起遊行反對，其中天水圍有市民將雜物放置在輕鐵路軌，大批防暴警察到場拘捕多人，及以胡椒噴霧驅散在場記者及市民。另外，大埔、紅磡等地區均有防暴警察在場截查市民或記者。



由一批民主派元朗區議員，在天水圍發起遊行，約數百名市民參與，反對當局設立分流發燒病人的“指定診所”。至下午4時許，有人將垃圾桶放在輕鐵路軌上，大批防暴警察到場施放胡椒噴霧，制服十多人，雙手被綁上索帶，多人被捕帶走。差不多同一時間，有警員在天水圍慧景軒對出截查市民，其後拘捕一男一女，天秀路公園對開位置亦拘捕一人。



警方在拘捕期間，防暴警察用胡椒噴霧驅散在場記者，有身穿香港電台背心的記者和立場記者都被噴中，旁邊的警員亦疑被噴中，需要合上眼睛躲避。



據立場新聞報導，港台記者“阿明”遭噴中胡椒噴霧時正報道現場情況，他指防暴警察從輕鐵站沿着行人路不斷快步推進，叫途人離開，更向其餘沒有反抗的路人噴胡椒噴霧，亦噴中一名隨行區議員，一名警察還罵“你們記者亂報（新聞），搞亂香港”。



直到傍晚警方陸續乘車離去，再有人士用雜物堵路，現場交通一帶受阻，防暴警察其後到場清場。



警方表示，有暴徒在15日突然闖入輕鐵天秀站，縱火焚燒站內設施，更向火堆淋潑懷疑易燃液體，令火勢一度加劇，又指有暴徒向輕鐵軌掟垃圾桶，妄顧市民安全，而當時一輛輕鐵正在對面路軌行駛。



大埔上周日亦有市民遊行抗議，今日下午再有市民以大埔賽馬會診所作起點，警方曾在大埔中心舉黃旗警告，指在場人士未有向警方申請不反對通知書。遊行人士未有理會，返回大埔市中心附近一帶，及後和平散去，未有人被捕。根據網媒獨立媒體報道，傍晚有防暴警員在太和路一帶截查多名市民，之後獲放行。根據NOW電視新聞報導，有大埔示威者被打至流血，街上一下斑斑血跡。



另根據“USP United Social Press 社媒”報道，位於紅磡的理工大學外約有20名穿反光衣的記者在場守候採訪，卻突然遭警員要求一字排開搜查隨身物品，並逐一檢查身份證及登記資料，最終全部被查記者後放行。



港島方面，過百名香港仔居民響應網上號召，今午遊行抗議香港仔賽馬會診所成為指定武漢肺炎診所。他們從香港仔中心出發，遊行約 10 分鐘到香港仔賽馬會診所，過程中不停高叫口號“南區唔（不）要變疫區”， “政府無能市民自救”及“支持警察武漢執法”，現場約有 20 名警員戒備。遊行人士後來折返香港仔中心，有警員戒備但暫沒有行動，示威人士及後和平散去。



西環則有約30人發起“西柚反抗”行動，由堅尼地城舊泳池出發，至士美菲路及卑路乍街徘徊，至4時左右陸續散去，僅有不足10名警員在附近巡邏。