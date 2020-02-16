防護物資短絀林鄭“寵兒”警方N95口罩還多過前線醫護

香港抗疫跟中國大陸一樣，政治和社會維穩方是重中之重，職是之故，維護林鄭月娥政權出力良多的香港警隊，根據蘋果日報的調查報導指出，在獲分配病毒防護物資方面，勝於政府其他紀律部門，尤其在N95口罩方面，警方的分配有1.3萬個，衛生署只獲分配300個。

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正當多個專家預測武漢病毒將在這一、兩個星期可能達到高峰之際，由於防護物資短絀，根據NOW電視新聞報導，醫管局下周起進一步節省防護裝備，多間醫院限制個別部門使用N95口罩或保護衣物。



報導指，公立醫院保護裝備不足，非風險區域需要減少使用，醫管局承認伊利沙伯醫院收起個別部門的N95口罩，重新派發到高風險區域。東區醫院亦發出指引，當醫護人員照顧的病人沒有空氣或飛沫傳播風險，只可用外科口罩和不防水的紫色袍，院方強調新指引經過專家小組風險評估。



但在此同時，香港警隊卻是得天獨厚。蘋果日報取得文件顯示，警方雖是繼衞生署之後，獲分配第二多外科口罩的政府部門，首輪獲發近64萬個外科口罩，至於N95口罩數量更是所有部門之冠。本身是醫生的立法會議員郭家麒批評，防疫資源分配不公，真正接觸病人的醫護N95和防護衣短缺，警方卻得到大批高級防疫裝備，“極之浪費資源，浪費公帑，令已經好緊絀防護衣物更缺。”



報導進一步指出，在政府首輪分配抗疫物資中，衞生署獲發最多外科口罩，數量逾130萬個；警務處排名第二，獲發近64萬個。N95口罩方面，警方獲發數量更是眾部門之冠，竟然多達1.3萬個，而衞生署僅獲分配不足300個N95。文件又披露各部門預計之後的物資使用量，其中警方更預期，2月至4月需要2.6萬件保護袍（Gown）、逾4萬件全身防護衣（Protective Coverall Suit）。相比之下，衞生署預期需要7萬件保護袍，2000多件全身防護衣。



其他紀律部隊包括入境處、海關、消防處，裝備待遇明顯不及警方優厚，而攸關市政清潔的部門如食環署，據悉獲發外科口罩僅及警方一半。近日警方多次出勤時，佩戴全套保護裝備，已被外界質疑其防護規格較醫護人員更高。



事實上，香港長康邨小區的康美樓懷疑爆發武漢病毒，疑似2003年沙士（非典）時期淘大花園小區的2.0版本，當日負責上樓撤離部分住戶的前線醫護人員穿上半透明藍色PPE（Personal Protective Equipment）保護衣，但警察則穿上較高級較高防護力的“Tyvek”保護衣，事件引起廣泛討論。但當記者追問醫管局政府是否厚此薄彼時，總行政經理何婉霞還不敢正面回答，只是婉轉回答稱：“不同部門有不同程序。”



立法會議員郭家麒批評，警方獲發外科口罩尚可理解，但N95、全身防護衣等屬全球都緊缺的防護裝備，是醫護人員在處理受感染病人使用。他質問：“警察幾時需要對住病人？”他指，警方獲發逾萬件保護衣，令真正有需要的人欠缺裝備，做法十分自私。



新公務員工會主席顏武周指，政府一直無公開分配給各部門防護裝備的數量，“大家都不清不楚，有事發生時，執行職務有沒有應有的裝備？”工會曾經收到不同部門公務員投訴，例如有房屋署職員巡查喉管時，發現欠缺防護裝備；有消防員投訴收到過期N95；有滲水辦員工不獲發裝備去有風險地方檢查；有海關一更50多人，只獲派兩盒口罩。



他指，若警方獲分配口罩是各部門第二多，令人質疑分配準則，“憑什麼排第二？救護、消防比他們更前線。”他指，消防、救護身處最前線接觸病人，工會曾致函公務員事務局，查詢派發裝備的準則。局方僅稱警方要站崗和協助突擊檢查，裝備合理。他指，工會不滿當局回應，擬升級行動，料未來兩日申請不反對通知書。



食物及衞生局局長陳肇始曾聲稱，政府將優先提供口罩及防疫裝備予前線醫護人員。特首林鄭月娥亦稱，口罩要優先給醫護人員使用，但醫管局聯網服務總監楊諦岡早前解釋，醫管局沒有拿過任何懲教署生產的口罩，令口罩供應出現羅生門。



據了解，政府在訂立分配口罩時，由政府物流服務署中央分發。最優先是供應衞生署，如果食衞局認為有必須分配予醫管局，醫管局亦是最優先級別。其次優先是一些提供緊急服務部門、基本公共服務，特別是紀律部隊和一些前線人員。