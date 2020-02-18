專家緊急呼籲全港戴口罩惟高官帶頭不戴被嘲“何不食肉糜”

香港大學微生物學系講座教授袁國勇的研究團隊在醫學雜誌《柳葉刀（刺針）》發表文章，指出按研究分析，新型肺炎病毒在家庭群組內傳播的潛伏期約3至6日，未來數天可能是阻截病毒由內地帶到本港的最後機會，呼籲香港全民戴口罩以及經常用酒精搓手。港大感染及傳染病中心總監何栢良亦緊急呼籲全民要戴口罩抗疫，但香港特首林鄭月娥最近公開露面都刻意不戴口罩，甚至有局長還以“22日不戴口罩為民省用”而自豪，遭到批評與社會民情脫節，猶如叫人“何不食肉糜”。

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袁國勇和何栢良的團隊在文章進一步提到，在一個家庭群組個案發現，有83%家庭成員染上新型病毒，當中更有成員未到過武漢或濕街市，與患病家人同住數天後出現病徵，顯示新型冠狀病毒有高度傳染性。香港或澳門等任何一個國際城市，都容易成為另一個武漢或2003年時爆發沙士的香港。



文章亦提及，人傳人可能會在醫院或有到過武漢的家庭中出現，建議延長學校農曆新年假期直到情況穩定，避免有曾經返鄉的內地學生將病毒帶回校園。醫院亦應增購測試劑、防護裝備，以及相關的治療藥物，並需預備足夠數量的隔離病房應付疫情。



但香港高官對專家的肺腑之言卻是置若罔聞。特首林鄭月娥16日曾分別到元朗的少年警訊中心、深圳灣口岸以及瑪嘉烈醫院傳染病中心視察抗疫工作，並了解前線人員的工作情況。除了在到訪醫院的時間外，她於整個行程中包括到訪深圳灣口岸時都沒有戴上口罩。



林鄭月娥在公開場合除了自己拒絕戴上口罩，甚至還一度表示如果有不需要戴口罩的政府官員被她抓到，“戴了口罩也要他脫下來”。中國人官場流行上有好者下必甚焉，勞工及福利局局長羅致光之流可說是一個為官的典範。



羅致光日前在網誌稱，自己過往22天沒有去人多的地方，回政府總部上班全部都是自行駕車，沒有乘公共交通工具，“一片口罩都沒有用過，間接是慳（節省）了給有需要用口罩的人”。有評論嘲諷羅局長此說猶如當年的“何不食肉糜”，因為不少勞動階層沒能力僱用司機開車上下班，每天都要在“人多的地方”擠地鐵、擠公車。羅局長竟出此言反映港府高官們完全不了解民情，跟晉惠帝不知民間疾苦可說是不分伯仲。



網媒立場新聞上述的評論還進一步指出，作為勞工及福利局局長，理應關注低下層勞工同弱勢社群嘅福利，但他到底有沒有想過全香港的勞工、蟻民，都是迫不得已要搭地鐵、要擠巴士去上班？有多少清潔工、掃地工在街上工作？就算在辦公室上班的白領，都是絕無僅有好像羅局長那般的坐諾大一個人的辦公室？

