林鄭兩度感激祖國“大力協助”在日本訂旅巴疏散郵輪港人

特首林鄭月娥18日舉行記者會，內容重點是兩度感謝祖國“大力協助”在日本預定旅遊巴士，疏散鑽石公主號游輪上的港人。香港已派出一支特遣隊前往橫濱，分批接載滯留船上的350港人回港。在此之前，美國、加拿大、澳洲等國家已經先後接載船上國民返國。

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由於船上至少454人感染可致命的武漢肺炎，停靠日本橫濱的郵輪“鑽石公主號”，已變相淪為“疫區”，而日本要求船上乘客隔離兩周的時間，明日（19日）屆滿，港府從明日開始派包機，接載滯留的350名港人回港，惟他們抵埗後，須立即被送往新界火炭駿洋邨強制檢疫14天。



林鄭今（18日）在記者會上指，港府的包機明日會抵達東京羽田機場，抵達和起飛時間均已確定，但最終能否順利回港，仍要視乎日本政府能否在明日完成檢疫落船的港人。



林鄭在記者會上兩度感激中國駐日大使“大力協助”，包括在當地預訂旅遊巴，聲稱“現在日本要訂這種旅遊車服務相當困難”。



目前未悉特區政府是否仍然按照“行之有效的既定程度”，以“價低者得”的招標方式預定日本旅遊巴士而遭到“相當困難”。最低限度，根據香港NOW電視新聞報導，港府是因為按照上述行之有效的既定程度在全球搜購口罩而致鎩羽而歸，林鄭早前亦承認採購口罩工作“不很成功”。



林鄭在記者會上又指，港府根據4名專家意見，認為郵輪乘客回港後，一律要到火炭駿洋邨隔離營強制檢疫14天。她呼籲在隔離營附近的居民要“包容”和“放心”，形容郵輪乘客並非患者，出入隔離營會專車接送，他們亦不會隨意出入。



至於滯留湖北的2000名港人何時能回港，林鄭稱重視他們，但由於“湖北”已封城，各地交通均已停頓，包括高鐵，很難短期內接他們回港。



港府拒絕對大陸訪客封關，但卻在港九新界多區設立隔離營和病毒指定診所，遭到多區街坊市民反對，最近一連多日來都出現反政府遊行，政府則一如既往派出大批防暴警察鎮壓。例如在新界粉嶺都暉明邨，政府在事前毫無諮詢社區下改為隔離營，罕有地激起藍絲和黃絲居民聯手抗爭。暉明邨大堂其後更起火，終令政府讓步。林鄭今回應記者提問時，不忘再次抹黑“暴徒”破壞粉嶺暉明邨隔離營，揚言若火炭駿洋邨都被破壞，政府已無後備方案，安置須隔離的人，即使政府已覓地興建臨時隔離營，但亦需時。