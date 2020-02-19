首批港人獲准離開鑽石公主號 港府包機抵日本

暫有52名香港人第一批獲准離開鑽石公主號油輪，其中45人表示願乘港府的包機返回香港。鑽石公主號郵輪最初因一名港人確診新冠病毒而被困橫濱海上，後來又查出50多名港人感染。今天日本當局允許大約500名檢測陰性且隔離14天的人離船。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港電台報道，首批獲准離開鑽石公主號郵輪的港人，在本港時間今晚約10點在日本橫濱下船，岸邊身穿全套防護裝備的人員為他們登記資料。然後這些香港人會乘旅遊巴到東京羽田機場，明天凌晨乘專機回港，預計明早6時抵達香港機場。



據香港當局說，在鑽石公主號上的350多名香港旅客中，有50多人被確診感染新冠病毒，另有30多名緊密接觸者。而表示願意坐港府包機的超過230人，16人拒絕。暫有52人獲准下船，45人會坐明天凌晨的包機返港。



香港入境處處長曾國衛說，目前並未收到包機要接載內地居民，強調全部是香港居民，他說有拒絕坐包機返港的人士，表達希望繼續在日本的行程，他預計明天可下船的人會比較多，期望明天可接走餘下的人士，否則會再安排包機。



港府周二發聲明表示，香港派出第二批36名接機人員帶同所需防護裝備，下午出發前赴日本東京，會合日前抵達當地的30人先遣隊，為周三接載鑽石公主號上的港人返港的行動做準備。



美國嘉年華公司(Carnival Corp)旗下的鑽石公主號自2月3日起停在橫濱海，進行隔離檢疫。因之前，一名在香港下船的男子被驗出感染新型冠狀病毒。船上3700人當中，有超過540人被驗出感染新冠病毒，其中許多人已被送至日本醫院隔離治療。乘客中約半數為日本人。