首批滯留“鑽石公主”106港人返抵香港後直接送往隔離
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首批在鑽石公主郵輪上滯留的106個港人，今早（20日）搭乘包機從日本飛返香港，抵步後旋即登上中巴送往火炭駿洋邨的檢疫中心，接受為期14天的隔離。目前尚有大約200個港人仍然滯留日本，部分仍在游輪上未獲准登岸橫濱，另外部分則在日本醫院接受治療。
今早大約8時30分，國泰包機CX8543在香港國際機場着陸後，身穿保護衣、戴上口罩和手套的工作人員先進入機艙，其後乘客陸續步出，他們戴上口罩、身上掛有粉紅色識別牌，在停機坪步上旅遊巴。船上確診感染武漢肺炎的港人增至55名，其緊密接觸者有33人，只能留在日本醫院，歸家無期。
其中一名返港的港人在羽田機場離境時告訴南華早報：“我很擔心滯留在船上時會感染到病毒，過去兩個星期我每天晚上都難以入睡，我想這次我們終於可以離開了。”另一名船上的港人說：“飛返香港意味我很快可以見到我的家人了，雖然我們還要經過隔離，但起碼覺得我們的距離接近了很多。”
有下船的港人指，原本未知自己的檢測結果不可以下船，準備睡覺，到晚上郵輪職員告知，當地衛生部門已有檢測結果是呈陰性，即使在未收到船公司所簽發的下船證明亦可以下船。有港人對可以離開郵輪感到開心，指船上每日有幾十人感染，下船前幾日船長沒有任何報告，只能透過新聞得知船上情況；亦有港人指，船上廣播混亂，晚上叫全部港人下船，但下船後才知要檢測結果是陰性才可上旅遊巴，結果又要回到船上。有港人說，對能夠回港覺得鬆一口氣，但有同行朋友需要留在日本醫院，感到擔心。
鑽石公主郵輪自從2月4日停靠橫濱港後，即被日本當局進行消毒隔離，直至19日為止，船上3600個乘客中，至少有621人受到感染，當中包括53個港人。香港政府的第二輛包機將在20日晚上離開東京飛返香港。
保安局局長李家超見記者時，指機上88名乘客持特區護照，其餘18名乘客持其他護照，稍後入住火炭駿洋邨隔離營。截至19日晚，增至55名港人在船上確診，其33名密切接觸者均會留在當地醫院，並有入境處人員協助。目前有約200名仍在當地的港人慾乘搭包機，約20名港人仍未決定。他指下午會有另一架包機，目標是今日內接載所有港人返港，但港府都會準備第三架包機。李家超在開首發言時，先多謝國泰派出包機和中國駐當地大使協助，最後多謝日本政府和駐港領事協助。
多名記者追問，為何外交部稱包機乘客包括“中國旅客”，甚至連無線新聞都報道機上有“內地人”，但港府卻稱“無聽聞”機上乘客有非港人。李家超未有正面回應，僅稱整個包機安排經外交途徑取得，如有人道理由等需要，而包機亦有空位，也應接載澳門、內地及台灣人。他承認有其他政府曾查詢，若包機有空位，可否接載非港人，但對方未提出請求。