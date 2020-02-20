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首批滯留“鑽石公主”106港人返抵香港後直接送往隔離

鑽石公主郵輪上首批獲撤離的106個港人，今早從日本乘坐包機抵達香港機場後，立即登上旅巴前往隔離營。 © （香港政府新聞處圖片）

首批在鑽石公主郵輪上滯留的106個港人，今早（20日）搭乘包機從日本飛返香港，抵步後旋即登上中巴送往火炭駿洋邨的檢疫中心，接受為期14天的隔離。目前尚有大約200個港人仍然滯留日本，部分仍在游輪上未獲准登岸橫濱，另外部分則在日本醫院接受治療。