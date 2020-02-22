疫情影響消費香港逾千餐廳關門失業率或升至4至5%

香港勞福局局長羅致光22日出席電台訪問時承認立法會財務委員會昨天通過政府申撥的300億港元防疫抗疫基金並不足夠，只是處理最急最快的情況。他表示策略大方向主要為“撐企業保就業”，希望幫助企業，令員工保住飯碗，但承認沒有硬性規定僱主如何運用資助，又重申健康人士毋須戴口罩，籲市民避免去人多地方、減少社會接觸，減低口罩使用量。

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統計處日前公布，去年11月至今年1月經季節調整的失業率為3.4%，較去年10至12月升0.1個百分點。羅估計在疫情之下，預期失業率將難免升至4%至5%，至於是否再攀升則視乎疫情是否能迅速受控。



香港餐飲聯業協會會長黃家和提前表示，預料下次公布的餐飲業失業率數字達6.5%。他又預計，最壞情況下會有逾千間食肆因而結業。黃在一個電台節目上表示，在1月時已有逾100間食肆暫停營業或結業，也有食肆要求員工放無薪假，早前已公布的餐飲業失業率升至6.5%，反映行業情況惡劣。



羅稱他稱各行各業最大壓力仍是租金，而300億即使未惠及所有人，“但對其他營運人士來說，見到政府都有所行動，希望帶出訊息給社會，齊心一起面對疫情。”至於未來經濟挑戰，他稱財政司司長周三宣讀財政預算案會有交代。



羅致光又重申，“如果人人都戴口罩就不行”，使用量追不上產量：“你看我沒戴，每次我都輕描淡寫引述世衞組織的講話，沒病的人唔不用戴”。他指香港每周耗用5000萬個口罩，日用700萬個，“反而好多有病的人就不戴”。對於被指22日不戴口罩之言論不接地氣，羅稱：“我明白社會的看法，我自己的看法就是這樣。你可以避免去人多地方、減少社會接觸，可以不用戴就不要戴。”



特首林鄭月娥一直堅持不戴口罩，甚至在多次巡視社區時仍然拒絕戴上口罩，營造香港疫情已有好轉的假象，香港政府不少官員亦跟隨老闆作風，標榜不戴口罩為榮，儘管包括港大專家呼籲由於疫情目前正處於關鍵時刻，港人必須要戴口罩出外，不能掉以輕心。

