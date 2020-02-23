明知有人中招鑽石公主乘客仍跳舞狂歡共晉自助餐

鑽石公主號郵輪乘客最早被發現感染武漢新病毒肺炎的，是一名在2月2日在香港被測試確診的一名船上的乘客，紐約時報報道，香港當局宣稱在當天已經立刻通知郵輪，而鑽石公主郵輪方面則表示在2月3日才接到香港“正式的證實”，而在當天傍晚通知了船上的乘客。然而，根據紐約時報引述船上的乘客報道，當天晚上船上的舞會節目仍然繼續到晚上11時，而翌日一眾乘客和工作人員還一起共晉自助餐，共用餐具器皿，大家都以為接受測試延誤一兩天就可以下船離開。

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紐時的報道形容，沒有人在那個時候了解到，他們所搭乘的鑽石公主郵輪，猶如化學實驗室的培養皿（petri dish），一個病毒培養皿，最終導致接近700人受到感染，成為武漢以外，單一最大的“疫區”。



報道指，2月3日傍晚當船長通知乘客他們需要接受病毒測試才可下船時，船上還有各式各樣的節目。到了11時左右，乘客被勸告返回他們的房間。當郵輪抵達橫濱港時，醫療人員上船進入逐個房間為乘客測試體溫和其他病症包括咳嗽。



在測試船上乘客之際，郵輪當局取消了原定的活動，但乘客仍然在甲板上相互接觸交談，在自助餐的餐桌前排隊輪候食物，他們共用桌上的勺子和夾子，以及鹽巴和胡椒粉。



報道指，很多乘客那個時候都以為他們很快就可以下船，頂多耽誤一兩天。到了2月5日，他們還有很多人一起共晉早餐。船長這是透過對話機告訴乘客，截止當時為止，已有10個人被確診患上武漢新病毒。乘客被告知需要立即返回房間，自行隔離14日。



報道指，為數2666個乘客這個時候才醒覺，他們之前幾天所做的事，有哪些會讓他們受到感染。他們想到一起共晉自助餐的情形，難怪有人一直提醒他們要飯前洗手，但衛生習慣人人不同。他們也開始提出疑問，為什麼明知有乘客受到感染，但仍然開放自助餐的供應。



他們然後越想越怕，之前的藝術品拍賣會、下午茶節目、問答遊戲晚會、搓麻將等等，現在想來都帶有恐怖的色調。報道引述來自加州的醫療社工、52歲的阿蘭納說：“回想一切，每一件事都讓人憂心不已。”



報道引述公主號的一名發言人說，船上工人一直都定時使用“可以30秒內殺死冠狀病毒”的清潔衛生消毒劑。

