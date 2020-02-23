第三批港人從鑽石公主撤退仍有百人留日回程未定

接載鑽石公主號郵輪上的香港居民的第三班政府包機，已於今晨6點幾抵達香港。今次包機有5名港人，他們已乘坐專車前往駿洋邨的檢疫中心接受14天檢疫觀察。連同早前的兩班包機，港府至今合共將195人送回香港，其中193人是香港居民，另外兩名是澳門居民。

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目前尚有70名確診感染武漢肺炎港人，以及30名緊密接觸者港人仍在日本，這批人已安排或正安排轉到陸上隔離，但未有回港時間表。政府今日會再派10名人員去日本支援他們。



保安局、衞生署及入境處在機場召開聯合記者會表示，三次包機共將193名香港居民及2名澳門居民送返香港，目前在日本有70港人確診，另外有約30人為密切接觸者，曾國衞表示，由於未有確實名單，密切接觸者人數可能相差10人，而今日將再派10人前往日本跟進有關工作，會視乎情況決定是否再派人前往。



入境處長曾國衛23日早上從日本隨機抵達機場舉行的記者會上表示，當局一定會跟進仍留在日本的香港人，一定會照顧他們，認為未來工作仍然繁重。又說今次撤離行動有很多突發及不確定因素，如果安排上有不理想的地方，請大家多多包涵。



負責帶領今次撤離行動的定員，除曾國衞之外，保安局副局長區志光和大部分特遣隊成員亦於今日完成任務隨機返港。



第三班國泰包機23日清晨6時之前抵達香港國際機場，當局派出人員上機檢查之後，政府安排的旅遊巴，在7時開始接載5名港人至火炭駿洋邨隔離。



之前兩班包機合共接回188名香港居民返港，連同自行乘搭其他航班回港的20名人士，現時已入住火炭駿洋邨接受檢疫的鑽石公主號乘客共有208人。截至昨日，鑽石公主號乘客中共有634宗確診感染武漢肺炎，其中68人（現增至70人）為香港居民，他們正在當地醫院就醫。入境處有數名職員留在日本，繼續為仍在當地接受治療的香港居民提供協助。



另外，日本當局昨日已安排所有屬於感染個案緊密接觸者的乘客，包括約30名屬緊密接觸者的香港乘客，到陸上檢疫設施繼續檢疫，由最後接觸確診個案起計14天，當局正跟進他們返港的可行方案，但他們必需對檢測結果為陰性，並沒有出現相關病徵及身體狀況適宜登機。



日本政府一直只容許已檢測並證實未受感染的乘客離開郵輪，但共同社報道，日本厚生勞動相加藤勝信昨日自爆，鑽石公主號已下船人當中，有23人未接受病毒檢測。他承認出現失誤，表示會深刻反省失誤。加藤勝信續稱，郵輪上已乘包機回國的外國中，有25人確診，包括18名美國人、六名澳洲人及一名以色列人。區志光表示，正跟進當中有沒有香港居民。

