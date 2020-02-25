湖北包機僵局未解兩岸單點突破血友病童與母親昨晚返台

湖北台胞第二架包機僵局來沒有化解，但兩岸已經單點突破。受困湖北省荊門市，針藥療效即將屆滿的台灣血友病少年小宇及母親馬女士，昨天(24日)深夜搭乘從成都起飛的長榮航班返抵台灣。台灣輿論懷疑武漢官方24日突然宣布解除封城措施後三小時又撤銷，是刻意讓有需要的外地人離境，但這種揣測並沒有獲得證實。

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據了解，兩岸運作讓小宇和母親兩人，跳脫包機的唯一途徑得以脫困返台，已經私下運作了一個星期。



武漢官方是在昨天(24日)中午宣布，武漢封城措施有條件「解封」，允許因生產生活、特殊疾病治療及滯留武漢的外地人員可以出城。但三個小時後，武漢官方又發出新的通告，宣布前項「解封」的通告無效。



居中大力協助小宇返台的湖北荊門市台商協會會長簡俊男透露，湖北省各地封城之後，出入各城市必須先取得防控指揮部蓋章的通行證，量好體溫後，才能開車上高速公路，整整一個星期，他都在打電話聯絡溝通。



他們是在23日深夜11點15分開車從湖北荊門市出發，經過重慶，24日上午10點20分抵達成都機場，單趟行程超過一千公里，兩位司機輪流開車。他們上路的時間，實際上比解封的時間早12小時以上。



有白血病的小宇必須每周打一劑「雙特異性單株抗體藥物」，以預防出血。本來他和母親被安排在武漢台胞返台第一班包機，因路途遙遠，來不及搭乘，將名額讓給他人。但台灣獨派在網絡批評說，大陸安排特權陸配搭乘包機，擠下白血病童。



這幾天因為兩岸為包機事宜爭論不休，獨派反過來攻擊小宇的母親馬女士離婚再婚，說她們一家都是中國人，藉此削弱包機的正當性，為蔡英文政府解套，與統派媒體互相攻擊。



事實上，小宇的父親是台灣人，母親是大陸配偶，小宇在台灣出生長大，他和母親都取得台灣身分證，沒有離婚再婚的事，這次是因為小宇已經九年沒有到大陸探親，外公身體不好，因此母親在春節期間帶他回老家探視，卻遇到封城受困。



台灣總統蔡英文日前宣布，未來湖北受困台胞返台包機，必須完全比照「橫濱模式」，意思是比照台灣從鑽石公主號撤僑的模式，由台灣派華航包機，派醫護人員檢疫，名單要先確認等。但昨天小宇和母親搭乘一般航線班機返台，同機還有四十一名旅客。



台灣疫情中心宣布，未來從武漢返台的台胞，一律和血友病少年和母親一樣，「采不同形態的包機方式回台，例如指定航班，並派遣醫護人員前往協助穿戴防護措施」。這是不是等於受困湖北的台胞979人可以化整為零，搭乘一般航線班機，坐在最後面的空位和其他旅客隔離？有待台灣官方更明確的說明。

