香港25日起禁非港人從韓國入境並籌備包機武漢接人

由於南韓疫情急轉直下，香港當局採取迄今最嚴厲及果斷的措施，向南韓發出紅色旅遊警告，從今日（25日）早上6時開始，禁止由韓到港的非香港居民入境，包括在早前14天到過韓國的非香港居民；在此同時特區政府表示正在籌備包機接載滯留在湖北省一個多月的港人回家。目前大概有2700港人滯留湖北，首批包機將會接載滯留重災區武漢市的450港人，另加有特殊需要的四類人士，包括孕婦、嚴重病患、急需進行手術或治療者，以及應屆文憑試考生，但實際成行時間仍需與大陸有關部門磋商。

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南韓直至25日為止，已經有接近900人確診，鑒於疫情的急促惡化，港府決定由25日早上6時起，採取上述果斷措施。保安局李家超指目前有10多團港人在韓國，涉及300多人。



對於為何今次措施與早前對大陸人士不同，被質疑涉疑歧視韓國到港的人士，出席同一記者會的食物及衞生局局長陳肇始指，港府一直有為內地的疫情進行風險評估，並以此決定封關措施力度。又指早前已封閉部份關口，令往返內地的人流大幅減少，強調在減少人流及社區爆發風險都有做工作。



陳肇始又表示，所有由韓國抵港人士，從25日起，將要接受港口衞生科評估，若有癥狀將須隔離。即使沒有癥狀都須接受14天強制檢疫，如有病徵便要接醫學監察。當局亦會密切留意日本及意大利的疫情，以決定會否改變政策。



李家超承認，坐包機導致交叉感染的機會是必然存在，但當局會研究方法將機會減至最低，又指日本包機的經驗對今次湖北包機安排很有幫助。



專研韓國文化的中大社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉告訴蘋果日報，今次港府對全韓封關，實質對韓國籍人士影響有限，“似系（港府）姿態多於實用”，因源頭仍可確切追蹤，反駁指若以確診宗數暴增計算風險，“之前大陸湖北武漢發病更重，特區政府那個時候應用同樣措施去做”，反駁政府今次應對南韓和對內地疫情爆發有着雙重標準。



此外，對於滯留湖北2000多港人一直不聞不問的港府，在疫情爆發一個多月，以及在一名滯留武漢的77歲港人感染新病毒肺炎死亡之後，終於計畫籌備包機接載港人返港。



政制及內地事務局長聶德權在24日舉行的記者會上，交代包機接回滯留湖北省的港人的細節。聶稱，理解不少滯留湖北省的港人希望早日回港的意願，港府已與大陸部門聯繫，決定安排包機分批接載滯留的港人回港，港府將採取聯合行動，包括保安局、食衞局長、衞生署及入境處，入境處處長曾國衞親自處理包機事宜。



聶德權指港府會首先撤離滯留武漢的450名港人，至於湖北省其他地方的緊急個案如孕婦、病患、急於進行手術及應屆文憑試考生，亦可望乘坐首批包機回港，但實際情況仍需視乎有關人士的身體狀況，經專家確定他們是否適合出行。



至於首批包機何時起行，聶德權指仍需與湖北省政府商討，強調會爭分奪秒、儘快做。他又指現時港府接獲湖北省2700名港人求助，他們分散在37個城市，因此必須分批回港，“接如此多人返港風險一定有，要防止他們在返港途中交叉感染，要將風險減至最低”。



這次港府要等到一名77歲的湖北港人上周因感染武漢肺炎不治身亡之後，才決定派出包機，立法會議員尹兆堅炮轟港府的動作慢了十拍，令滯留湖北港人受苦，“簡直是沒有人死還不會做事的地步”。他反問為何每一次都要等到事件失控，政府才有行動？封關如是，鑽石公主號又如是”。他批評特區政府失職，完全沒有關注港人的安危。

