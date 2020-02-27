疫情下香港有個2萬人居住的孤島只有一家超市

如果乘坐飛機來香港，坐車出城必然會經過青馬大橋，就在青馬大橋附近，有個小島名叫馬灣，島上有個居住2萬人的小區，但在疫情之下，居民已經盡量減少離開這個“世外桃源”，不過全島只有一家超市，馬灣區區議員譚凱邦告訴蘋果日報，目前島上居民出城的數量大跌，“超市天天大排長龍，大家為物資奔波”。

廣告 繼續瀏覽後續

馬灣確實是個香港罕見的小區，島上有一個以宗教主題“諾亞方舟”的公園，島上生活非常講究環保，汽油車輛不能駛入，仿若一個世外桃源，平日居民主要靠穿梭巴士出島。



但譚凱邦說：“按區內居民承辦商巴士給我的數據，出入島的乘客量大跌，居民留在島里，故大家很依賴島上的物資供應。但島上只有一間超級市場，超市好幾天都大排長龍，大家也為物資奔波。”



由於馬灣被塑造成環保小島，屬於24小時限制車輛區域，任何車輛包括私家車及旅遊巴士，如沒有獲得運輸署發出的禁區許可證也不可駛入；貨車則只能在早上十時至下午四時進入小島。故島上居民非常依靠網購、島上唯一的連鎖超市，及街坊間的物資供應。



報導引述居民表示，島上的需求失衡，“人人一味搶（購），收銀姐姐說有人買了六包米，也聽聞有人囤積廁紙和米。過去兩星期都要排隊兩三個小時，我家裡只餘下一卷廁紙，知道今天不用排隊才前來購買。”也有家庭主婦指：“一有貨就給人搶掉，市面搶購的漂白水和消毒液，這裡全都缺。其實沒疫症的時候還好，馬灣居民可以出葵芳、青衣買，現在有疫症，大家不敢出市區，就依賴馬灣這唯一的超級市場。”



譚凱邦指：“這兩個星期，看到大家發揮小島情義，互相幫助；體現‘分享有餘，相爭不足’。”他在區內的議員辦公室，也放了一大盒紙箱，裡面全是口罩。“這批口罩都是馬灣街坊捐給我們的，托我們交給區內有需要人士。”而區內一向也有分享物資的傳統，“大家慣了有多餘物資，便會放在各個住所的座頭（保安的位置），有需要就來取。譬如在facebook說好給口罩19座C陳太，她便會落樓拎。這些交收文化是多年來建立的。”



報導指，世外桃源變成搶購小島後， 一班居民決定自己馬灣自己救。由2月15日開始，島上居民逢周六都有舉行互助活動，如免費派髮漂白水和口罩給有需要人士。發起派髮漂白水的米線店店主高智偉指：“街坊在這裡買不到漂白水，由馬灣出去特意買一桶，對長者或行動不便的街坊來說較吃力，故才有這活動。上星期派了三桶漂白水，街坊拿器皿來，取些漂白水回家，做基本清潔。我和供應商相熟，他們供貨較穩定，不用街坊捱炒價。漂白水本來就不是高價錢貨品，但在疫情下變了又昂貴又缺乏。 ”



米線店隔壁的土耳其咖啡店也有派發口罩給老人家、醫護人員及長期病患者，店主Grace表示：“很多人說買不到口罩，我便嘗試問問土耳其拍檔，看看能否在土耳其找些口罩回來。好難找，最初是找基本五十片一盒的口罩，但都給人搶購掉，最後找了這款質量較好的口罩，功效等於N95。”