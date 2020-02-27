香港每人派錢1萬“暗藏殺機”捆綁警察鉅額260億預算

林鄭月娥政府為了挽救只有個位數的支持率在26日公布的新年度財政預算案中，宣布向每一名18歲以上的香港永久居民派發一萬元（港幣，下同），但財政司陳茂波所宣讀的預算案原來“暗藏殺機”，內中捆綁了香港警察新年度鉅額260億元的預算。包括公民黨楊岳橋在內的香港民主派立法會議員已經表明不會支持捆綁警察預算在內的整份預算案。

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不過民主派這次的政治表態並沒有實質意義，因為自從政府取消多名民主派議員資格之後，立法會已正式成為政府的“橡皮圖章”，陳茂波的預算案必將得到通過，目前唯一的障礙就是民主派可能施展拉布戰術拖延通過預算案。



根據陳茂波宣讀的預算案，香港警隊2020年至21年度總開支預算達到257.89億元，較19至20年度原來預算大增51.07億元，亦較修訂預算增加21.99億元。立法會議員公民黨的陳淑莊指，警隊開支預算為其他8個紀律部隊的總和，巿民應衡量是否值得。財政司司長陳茂波下午於記者會時被問到會否捆綁一同表決時，表明無意將部份撥款抽出獨立處理。



此外，警隊預算薪金開支會增加至181.78億元，分別較上年度原來和修訂預算增加20.14億元和14.99億元；津貼為2.79億元，亦較上年度原來預算增2300萬元；工作相關津貼為1.84億元。警隊新增2542個非首長職位至3.579萬個，同時增加1個首長級職位至74個。換言之，鞏固林鄭政權的“槍桿子”人數將增加到接近3.6萬人。



警隊“一般部門開支”亦出奇地急增，2018至19年度實際開支及19至20年度修訂預算均約18億元，20至21年度預算卻倍增至40.60億元。“專門用途的物料及設備”預算亦達6.12億元，是19至20年度原來預算的2.91倍，修訂預算的2.04倍。警隊亦將更換6輛裝甲車，每輛預算金額為1277.6萬元，有關撥款申請將捆綁《2020年撥款條例草案》，一同提交立法會。



公民黨黨魁楊岳橋質疑“民困未紓、警暴未除、管治失敗，派1萬又如何？”形容向市民“回水（回饋）”1萬是港府對於過去8個月“打市民、學生、老人家”的贖罪，亦不足以解決當前的經濟困境，並指任何人期望可以回水挽民望是“癡人說夢”，只有五大訴求真正落實，才可真正解決民間對港府的不滿。



楊岳橋指，今次預算案“魔鬼在細節”，“大贏家系警察”，稱政府有意將焦點放在回水1萬元，但同時大增警方津貼，“如果陳茂波將警察（撥款）由成個預算案剔除，你（政府）唔使指擬公民黨乃至成個民主派會支持”，該黨建議將1萬元的津貼分拆審議，透過抗疫基金直交財會審議，讓市民儘快收到津貼。



民主黨主席胡志偉亦批評，預算案向18歲以上人士畫一派發1萬元的抗疫津貼，海外和內地生活的港人都有受惠，但在港生活、18歲以下的香港人卻不包括在內，質疑沒有應對紓緩市民經濟壓力的目標，只有被政府選擇的行業獲大幅資助，不被選擇的行業所得資助“濕濕碎碎（小恩小惠）”，認為未有做好補漏拾遺。



胡志偉又怒斥政府無視社會在反修例後對警方的質疑，在維持社會治安預算開支中更換6部裝甲車，與反修例後的民情對立，指預算案儘管回應社會部份訴求，但無法回應社會大部份矛盾。他指該黨會待政府回應才作最後決定，聲言政府若拒絕補漏，民主黨不會支持。泛民在立法會未過半數，即使全投反對票，也不能否決預算案。

