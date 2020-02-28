林何立：港府拘捕黎智英等為秋季立法會選舉做準備

香港壹傳媒創辦人黎智英及民主黨楊森、工黨副主席李卓人2月28日一早遭警方重案組多名探員分頭上門拘捕。他們因涉嫌參與25019年8月31日的反修例遊行而被捕，他們被控非法集會罪名，根據香港公安條例第18條，非法集結其中一個定義就是“凡有3人或多於3人集結在一起”。黎智英同時又被控恐嚇記者。

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對此香港政治評論員林何立先生認為這是港府秋後算賬的開始，他向法廣表示，黎智英，李卓人與楊森經常批評政府，這是政府打擊異己的舉動。香港政府利用港人都在關注新冠疫情不太關注政治的時候乘機採取行動。類似的拘捕活動在今後的幾個月內還將繼續出現。不過，他們三人是否會被判刑還需由法院來決定，而不是特區政府來決定。

對他們提出的指控都是一些小事。



他認為港府是在為今年秋季舉行的立法會選舉做準備，特區政府試圖以打擊反對輿論為建制派增加機會。





2019年8.31遊行，是2019年接近八個月來的反修例大規模街頭運動中最血腥和火爆的示威活動，當天警方發射了241發催淚彈、92發橡膠彈、1發布袋彈、10發海綿彈。在晚上維多利亞公園，更有便衣警察喬裝年輕黑衣示威者被識破，心虛情怯下向天開真槍實彈。



但當晚太子車站事件卻被指是警方暴行最大的污點，國際特赦組織就單獨指出，警察在太子站的執法遠低於國際標準，其表現突顯出成立獨立調查委員會的必要。



