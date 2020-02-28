香港傳媒大亨黎智英被捕引發國際關注

香港傳媒大亨黎智英今天2月28日早晨在香港家中被捕。他被指控在去年參加8.31親民主派大遊行。當時香港警方以安全為由沒有批准那場遊行。黎智英的被捕引發國際社會關注。媒體紛紛報道。

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據法廣駐香港特約記者甄樹基報道，2月28日一早警方重案組多名探員分頭上門拘捕了黎智英和兩名香港泛民主派人士，前民主黨主席楊森，及前工黨立法會議員李卓人。



黎智英是壹傳媒的創辦人和蘋果日報老闆。他也是罕見的，敢於公開支持民主運動，反對北京當局控制的香港大亨之一。



據法新社今天發自香港的報道，黎智英和另外兩位資深民主派人士將在5月5日出庭受審。黎智英被指控參加的8.31集會有數十萬人參加。那次集會是為紀念5年前要求全民普選的雨傘運動。最終8.31集會演變為一場激進抗議者與警方的暴力衝突。此外黎智英還被指控在2018年參加中國89天安門慘案的追思會時，恐嚇一名記者。香港去年6月爆發反送中運動，要求民主改革，譴責北京控制香港。運動的激烈和暴力程度空前，被視為1997年香港回歸以來的最嚴重政治危機。



另據港媒報道，黎智英，楊森和李卓人被捕後，在今天中午獲保釋，離開警署。據香港電台報道，香港警方稱，逮捕黎智英沒有政治目的。



紐約時報指出，香港媒體大亨因在去年的親民主抗議中所起的作用而被捕，他因對中國的激烈反對而為人所知，其被捕是對香港獨立媒體的又一個打擊。該報還指出，黎智英是香港精英階層中的罕見人物，他願意與北京對抗，旗下的壹傳媒集團發行《蘋果日報》——一份受歡迎的親民主報紙和網站。



作為一名公開支持民主運動和反政府抗議的香港著名商人，黎智英的獨特地位使之成為受北京支持的人士時常攻擊的目標。黎智英的被捕正值香港應對抗議運動和如今冠狀病毒暴發的雙重衝擊之際。