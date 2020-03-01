國泰不抵疫情衝擊 要求僱員繼續無薪休假 為期3個月

香港國泰航空公司在新冠病毒疫情衝擊下，因往返中國的許多航班被取消，陷入嚴重的經濟困境。為搶救企業，該公司採取大幅緊縮措施，包括要求27000名在香港的僱員從今天3月1日開始，繼續無薪休假，直到6月底，為期3個月。

廣告 繼續瀏覽後續

國泰航空公司因武漢爆發新冠疫情，原指望在中國春節客流高峰期間增補收益，不但沒有實現，反而取消了90%往返中國的航班。不僅如此，國泰航空飛往國外的航班也縮減了30%。



其實國泰員工已經處於無薪休假：在2月5日，國泰航空公司總裁鄧健榮通過網絡視頻講話，要求一線員工和高級管理人員都支持公司採取的無薪休假措施。他在視頻中解釋說，由於新冠病毒疫情，公司經歷了有史以來最困難的春節假期，而且不知道這種局面會持續多久。他表示，公司經濟已面對關鍵節點。面對這種不確定性，公司需要自保。他不排除公司還會採取其它措施的可能性。



國泰航空公司強制僱員繼續無薪休假三個月，被認為無助於改善公司僱員與資方的緊張關係。去年香港反送中抗議期間，國泰航空公司在北京當局的壓力下，解僱了包括總經理在內的多名僱員。原因是這些僱員曾公開支持香港民主派捍衛自由，反抗北京當局的抗爭運動。



此外，亞洲其他航空公司也要為本次新冠病毒疫情付出沉重代價。據射箭策略（Archery Strategy Consulting）諮詢公司的說法，2003年航空公司因薩斯疫情減少收入60億美元，這一次的損失將翻倍。



