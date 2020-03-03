疫情衝擊香港：失業率至少升到4-5%   1月零售額跌逾兩成

香港經濟備受武漢肺炎疫情衝擊，1月疫情曝光，香港當月的臨時估計零售銷貨價值已跌至378億港元(下同，摺合約43.6億歐元)，按年下跌21.4%，跌幅略高於市場預期。影響之下，零售業要求員工放取無薪假或裁員，而零售管理協會調查顯示，近半會員企業本月會繼續裁員，最多公司表示會裁員5%。勞工及福利局長羅致光亦表示，香港失業率至少會升到4至5%。

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長期處於充分就業狀態的香港，2003年受沙士(中國內地稱「非典」)疫情衝擊時，失業率一度攀升至歷史高位的8.7%，勞福局長羅致光今(3日)早出席電台節目時表示，難以估計失業率會否高於沙士時期，但起碼會達到4至5%。他續稱，2003年之前沒有讓中國內地人民輕易來港的「自由行」，零售業以本地消費為主，但自去年年中至今，包括自由行在內的遊客人數大跌，每天減少人數高達十多萬，令飲食、零售等行業大受影響。

根據港府統計處2日公布數據，今年1月臨時估計零售銷貨價值跌到378億元，按年下跌21.4%，是連續十二個月下跌。當中，珠寶首飾、鐘錶、藥物及化妝品成為重災區，按年分別大跌41.6%及32.3%；不過，由於市民搶購日用品和副食品，超級市場類別繼續成為逆市奇葩，1月超市銷貨價值錄得按年一成增長，創近八年新高，而有關升幅主要是因為物品價格提升所致。

政府發言人表示，受疫情影響，2月份訪港旅遊業「近乎停頓」，消費相關活動造成「嚴重干擾」，零售業環境更為嚴峻，政府會密切留意情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

受到去年下半年社會運動和今年初的疫情衝擊，零售管理協會主席謝邱安儀估計，今年上半年整體零售額跌幅將在三至五成左右，倘若成真，是有零售數據公布以來最大的半年跌幅，反映零售業目前情況相當嚴峻。。

她引用協會之前所作統計調查指出，大約有56%受訪會員指將在3月放取無薪假期；另有約45%受訪會員稱會在本月裁員，其中六成稱會裁員的公司，裁員比例最多指會裁員5%，亦有裁員比例達10至30%之間的。

謝邱安儀又說，沒有訪港旅客支持，即使疫情過後，亦不足以令本地零售業出現V形反彈，估計業界正進行調整，預計營運規模縮減幅度約在一至兩成之間。