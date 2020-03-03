荷籍旅客和尼泊爾男生因反修例示威被控縱火、襲警 還柙監獄候審

反修例運動牽動眾多港人參與，但當中亦有外籍來港者。上周六（29日）的「8.31事件」半周年悼念演變的警民衝突中，有四人昨被提堂，當中包括被控縱火的荷蘭籍旅客和被指襲警的尼泊爾裔在港學生。四人均不獲準保釋，還柙監獄看管，以便警方進行進一步調查，在四月和五月時再次提訊。

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警方在上周六的警民衝突中拘捕115人，當中，荷蘭籍的31歲男子De Bruin Edgar Willem Asrt和42歲報稱任職採購經理的鄧振強同時被控縱火，控方指二人當晚在旺角山東街與洗衣街交界向一個燃燒中的垃圾桶投入紙張，損毀垃圾桶，之後逃走，被附近警員截獲。被告暫時毋須答辯，案件則會押後至4月27日再訊，以便控方檢視二人的手提電話及翻查相關閉路電視片段。法庭拒絕二人保釋，還押候訊。

控方在西九龍法院指出，De Bruin Edgar Willem Asrt以訪港旅客簽證入境，以便在香港幼兒園任教，其簽證將於5月到期。縱火罪名一旦成立，最高監禁十年。

至於被控襲警的19歲尼泊爾裔學生鈕卓暉，現正就讀職業訓練局。控方指，當晚在旺角奶路臣街近彌敦道交界處有十多名示威者以磚塊、雨傘、水樽向執勤警員施襲，造成他身上多處瘀傷，手肘疑有骨折，警員並一度拔搶示警。有片段拍攝到被告當時疑用水樽擲向該名警員，並用一支兩米長的竹枝指向他。案件押後到5月11日再訊。

昨(2日)午同時被提堂的，還有17歲中學生莊通才，他被指1日凌晨在旺角花園街與豉油街交界將雨傘投入一個正在燃燒的垃圾桶，非法用火損壞該垃圾桶，遭當場拘捕，並搜出防火手套、生理鹽水等物品。案件將押後再訊。