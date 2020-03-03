遲美國逾月 滯鄂533港人明起獲包機接返港 八成滯留港人仍未有歸期

香港政府將於明(4日)天起一連兩日派出四班包機接載滯留湖北的533名港人回港，只佔滯留湖北港人的兩成。上述時間不單止比最早從湖北武漢撤僑的美國遲一個多月，甚至比接載滯留在郵輪上的港人回港時間還要遲兩星期，有評論認為，原因既與北京的中央政府期望控制疫情在湖北和武漢而不批准各地省市從武漢撤人有關，亦是香港特首林鄭月娥只知領會中央精神而不為港人爭取的結果，反映她只知「一國」、不管「兩制」。

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現時在湖北的港人有2700人，明、後兩天包機接回的共有533人，當中440人在武漢，另外93名港人則是因為有特殊需要而須儘快返港、分居在湖北省內其他地方的港人，包括22名需要返港接受治療及手術的病患、14名孕婦及11名應屆文憑試考生。統領行動的政制及內地事務局局長聶德權今(3日)早表示，會有專車到省內其他地方接載他們到機場乘機。

食物及衛生局長陳肇始表示，回港人士須先通過健康評估，其後由登車出發至進入候機大堂，全程須先後接受至少四次體溫測試，一旦有徵狀，將不準登機；隨機將有醫護同行。抵港後將送往檢疫中心檢疫及隔離14日。

港府一直否認遲遲不安排包機接港人回港是有政治考慮，強調是因為檢疫措施缺乏，未有條件「撤人」，不過，時事評論員劉銳紹向本台表示，港府遲遲不用包機接港人回港肯定有政治考慮，他指出，武漢疫情十分嚴重，北京政府為求「不播毒」，於是一刀切地把人和病毒一起困在湖北和武漢，這是總體政策；另外，北京亦要保護中國的面子、外交和整體氣氛，故政治上亦不能讓各省市從湖北和武漢接人回省，這是有傳媒指「中央不批香港(撤人)，以免其他省市仿效」的說法的來源。

他續稱，但問題主要根源之一是香港特首林鄭月娥，她只知領會中央精神，甚或錯誤領會而不為港人爭取，之前有拒絕「封關」以阻截病毒流入香港，後有不建議用包機接回滯留港人。他透露，莫說用包機接人回港，即使是風險及層次更低的專家到武漢交流，林鄭月娥也拒絕通過。

他形容，林鄭月娥是「上有精神，下有精神病」。武漢爆發新型肺炎以來，香港已累積確診100人受感染，官員昨天承認，已屬小型爆發，但港府仍然拒絕「封關」，甚至要求抵港中國內地旅客須在家居強制檢疫14日，亦阻不了內地人來港，行政長官林鄭月娥今早宣布包機安排時透露，需要接受家居檢疫14日的來港人數趨升，但原因各異，故此更不能「封關」，強調人數增加雖為監控隔離工作帶來壓力，但仍在承受範圍。