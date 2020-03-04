全球首例寵物狗確診新冠病毒 可能被人類傳染

香港發現新的冠狀病毒之後，戴着口罩和雨衣的居民自願對行人進行體溫監測 2020年2月4日

香港3月4日出現了據信是全球第一起狗隻感染武漢新冠病毒案例。這也是香港的第85宗確診案例，這是聯合網香港特派記者的報導。報導指，這是一隻寵物狗。根據香港幾所大學的公共衞生、動物醫學及生命科學院，同時世界動物衛生組織等的機構都一致認同，這隻寵物狗已呈現低程度的新冠病毒感染，並很可能是由人類傳染。不過，這隻寵物狗目前尚無出現任何新冠病毒的相關病徵。

廣告 繼續瀏覽後續

根據香港漁護署表示，該署於2月26日把一位名叫周巧兒的香港跑馬地馬主的這隻寵物松鼠狗，從其身上抽取樣本進行測試，27日從其口腔及鼻腔取出樣本，檢測到小量武漢新冠病毒；2月28日及3月2日分別再次進行檢測這隻狗的口腔及鼻腔樣本，病毒檢測結果呈現微弱的陽性反應。

報導還引述香港漁護署曾經徵詢過的香港大學公共衞生學院、香港城市大學的動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織等專家的意見，他們一致認同有關結果顯示該寵物狗已經呈現低程度感染新冠病毒，並很可能是由人類傳染。不過，這隻狗目前尚無出現任何相關病徵，現正在港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

另據香港跑馬地的獸醫診所及醫院診所發言人稍早前曾表示，跑馬主周巧兒的寵物狗有長期病患史，需服用心臟病及腎臟病的藥物，這隻狗上一次到獸醫診所看診已是去年12月的事，而狗主人每個月都會到診所替這隻寵物狗領取藥物。

目前港珠澳大橋口岸動物居留所里有兩頭狗接受檢疫，分別被放在兩個獨立房間里。

另一頭狗對武漢新冠病毒的測試呈陰性反應。在檢疫期完結之前，漁護署會再次檢驗這隻狗。

香港漁護署並提醒飼養寵物人士，要經常保持良好衞生習慣，在與動物或其食物及物品接觸的前後都要洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境的清潔衞生。如果身體不適者應避免與動物接觸。若發現寵物的健康狀況出現變化，應儘快尋求獸醫的意見。漁護署還強調，目前沒有證據顯示寵物會傳播這種新冠病毒。