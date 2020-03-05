港台受壓：警務處長投訴節目 免費電視停轉播 公共廣播影響力勢轉弱

作為香港公營廣播平台的香港電台(簡稱港台)因為拒絕做政府喉舌而被針對，新壓力是警務處長鄧炳強向通訊事務管理局投訴，指港台一個諷刺性節目內容會令觀眾誤解警隊，影響治安；另外，通訊事務管理局同日宣布，豁免幾乎覆蓋全港的免費電視台的牌照要求，讓相關電視台可隨時停止播放港台節目。傳媒學者認為，港府此舉將減低公共廣播的影響力，言論自由難免受影響。

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通訊局決定引起市民不滿，民主黨今(5日)午將到該局所在大廈抗議，該黨認為，通訊局決定反映港府全方位打壓港台的新聞自由及節目創作自由，亦是偏坦無線電視台之舉。

港台在2014年前只有電台頻道，電視節目則透過發牌條件，要求免費電視台播放定量節目，港台其後在14年獲港府發出頻譜，設立三條數碼電視頻道，而無線電視台(TVB)翌年續牌時，仍有牌照條款訂明，每周須播放3.5小時港台電視節目；而ViuTV則須播放2.5小時的港台節目。

TVB其後欲剔除播放港台節目規定，1月向通訊局提出申請，後者徵詢管理港台的政策局，以及考慮市民可以透過港台網站及流動應用程序接收其頻道之後，認為沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目，決定免除有關規定，何時終止，由電視台自行決定。

作為政府部門的香港電台，對通訊局決定無異議；具有市場優勢的TVB和剛成立的ViuTV則歡迎當局決定。不過，香港電台節目製作人員工會認為，港府正以各種手段針對體制下說實話的港台。該會又要求當局追收無線因為播放港台節目等社會功能而豁免收取的頻譜使用費，金額約為4億港元。然而，通訊局其後回復，拒紀徵收頻譜費。

中文大學新聞及傳播學院講師梁麗娟指出，通訊局突然更改免費電視牌照規定條款，實屬「兒戲」，而此舉亦會減低港台節目在社會中的能見度，間接降低其公共廣播影響力。立法會信息科技界議員莫乃光對通訊局的決定感到憤怒，形容當局是要進一步封殺港台節目，懲罰和「陰乾」港台，行徑令人憤怒。不過，建制派議員不認同當局決定屬政治審查，認為現行安排既不公道、亦不合時宜。

《頭條新聞》能否逃過被都命運難料

與此同時，警務處長鄧炳強再次致函作為港台之首的廣播處長梁家榮，指港台諷刺性節目《頭條新聞》上月中兩集有關警隊的內容失實及誤導，認為當中的「驚方信息」環節內容會令觀眾對警隊產生錯誤看法，誤解警隊。若大眾因此對警隊失去信心，讓不法之徒有機可乘，將影響香港治安，「絕對涉及重大的公眾利益」。他表明，不認同港台就他第一次投訴所作響應，指節目內容以嬉笑怒罵手法反映社會情況的說法，於是向通訊事務管理局作出投訴。

警方早前批評「驚方訊息」環節隱喻警方積存抗疫裝備與事實不符；另一集以嬉笑怒罵方式描述去年6月起多宗死亡事件，亦予人警方調查不認真及不專業之感。根據投訴信，警務處長不滿節目不譴責或批評不威「暴徒」的破壞和傷人「暴行」，亦無提及社會上反感暴徒行為的訊息。

因其批判性言論而被港台剔出電台phone-in節目主持的《頭條新聞》主持吳志森預料，備受針對而縮減播放時間的《頭條新聞》，今次未必可以逃過封殺命運，若該節目被斬，建制派便會找尋下一個「獵物」去抨擊。他又回應鄧炳強指責稱，《頭條新聞》並非政府宣傳機器，亦有播放示威者擲汽油彈的片段。他指出，港台另有警方參與製作的《警訊》及新聞類的《鏗鏘集》，觀眾有充分渠道了解各方觀點。

1928年成立的香港電台，是香港首家廣播機構，肩負公共廣播職能，但其政府部門身分令其工作頗為尷尬，回歸前因中方反對而不能轉為獨立的法定機構，其後經常受政府和親中及建制人士抨擊，透過人力和財政資源施壓。