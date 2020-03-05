游錫堃會晤莫健建議美國檢討與台灣間的正式外交關係

台灣立法院長游錫堃（右）2020年3月5日上午在立法院接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（中），兩人握手致意。左為美國在台協會台北辦事處處長酈英傑。 中央社記者張皓安攝 2020年3月5日

台灣立法院長游錫堃今天在立法院會見美國在台協會主席莫健（James Moriarty），他建議莫健協助台美簽訂自由貿易協議(FTA)，考慮檢討與台灣間的正式外交關係並支持台灣加入世界衛生組織(WHO)。莫健表示，美方一直都有協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續協助。

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游錫堃今天偕同立法院秘書長林志嘉、民進黨立委劉世芳等人，會見莫健及美國在台協會一行五人，雙方閉門晤談40分鐘，除了觸及雙邊經貿合作，也就台灣印太戰略地位、擴展台灣國際外交空間等議題交換意見。

游錫堃會中表示，台美關係在美國總統特朗普上任後愈來愈升溫，包含2016年特朗普當選後與蔡英文通電話，以及2018年生效的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，甚至是今天美國眾議院以415票對0票壓倒性通過「台北法案」，都對台灣有相當重大的意義。

游錫堃建議莫健，未來繼續協助台美間簽訂FTA，並考慮檢討與台灣間的正式外交關係，盼美方可以繼續支持台灣加入WHO（世界衛生組織）。

莫健肯定游錫堃熟稔台美歷史，他提到三年前他剛接任美國在台協會主席時，就預測五年後台美關係將愈益緊密，而現在確實已看到台美間關係不斷強化。

莫健也在會中保證，他會竭盡所能地推動台美關係更加緊密，特別是在經貿領域的成長，因為兩國都有着開放透明的市場機制。