美眾院通過《台北法案》支持台美強化雙邊經貿關係及台灣參與國際組織

美國國會眾議院周三（3月4日）以415票贊成0票反對的壓倒性票數，通過修正後的參議院版《台北法案》（TAIPEI Act），台灣外交部則表示將持續以務實態度深化台美全方位夥伴關係。

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美國眾議院剛剛通過的《台北法案》（全稱為“2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案”）重點內容包括支持台美進一步強化雙邊經貿關係，支持台灣參與國際組織；呼籲美國行政部門，利用美方影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。根據的法案內容，美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，建立外交“賞罰制度”，，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應該考慮“改變與該國的經濟、安全及外交接觸”。

在經濟方面，法案指出，“國會意見”（sense of Congress）認為，美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。

台灣外交部發言人歐江安周四在對美國的是支持表示感謝後進一步表示，近來武漢肺炎肆虐，但中國政府仍在國際上一再伺機打壓台灣、限縮台灣國際活動空間，持續讓台灣遭世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織排除，種種壓迫作為已引起台灣民眾反感與憤怒，並已激發國際社會的高度關切，進而強化對台灣的支持。

中央社報道，《台北法案》是由美國共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）相繼在去年5月23日與10月18日領銜提出參、眾院版本。參院版已在去年10月29日獲得參議院全院通過；眾院外委會隔天也以口頭表決方式，無異議通過眾院版本。

兩院法案版本原先幾乎完全相同，但眾議院相關委員會隨後決議採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包含移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）等相關章節，改以較廣泛文字取代。 由於參院版法案遭修改過，法案還須再送回參議院表決通過一次，才會送出國會，交至美國總統特朗普簽署後生效。