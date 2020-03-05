香港確診全球首宗寵物狗感染武漢肺炎個案 料由人傳 專家稱應不會再反傳人類

香港漁農自然護理署公布，一頭由確診武漢肺炎患者飼養的寵物，低程度感染有關病毒，「並很可能是由人類傳染」，成為全球首宗寵物狗感染新型冠狀病毒何案。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，根據沙士經驗和現實條件，寵物受傳染後，至由貓狗反傳染給人類的機會極微，但須小心清潔。

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漁護署昨(4日)晚發稿，指經反覆測試證實已受低度感染的狗只未有武漢肺炎病徵，現正接受隔離檢疫。發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播新冠病毒或會因此生病，建議寵物畜養人只須保持良好衛生習慣，毋須過份憂慮，不要棄養寵物。

署方未有公布受感染狗只的狗主，但據了解，該狗只屬早前確診並正接受隔離檢疫的馬主周巧兒所寵養。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今(5日)早在電台節目表示，新型冠狀病毒有機會「人傳人」，亦會感染人類以外的哺乳類動物，但反傳人類的機會微。他解釋，貓狗與人類的細胞膜受體差異很大，加上貓狗的飛沫距離較近，其身高與人類也有頗大差異，病毒難以由貓狗傳染給人類。

他續稱，2003年沙士(中國內地稱「非典」)期間有為淘大花園確診患者的貓狗進行基因病毒檢測，當中有8隻貓及1隻狗對病毒呈弱陽性反應，但當年全球各地未有出現動物組群爆發，也沒有發現貓狗成為病毒的源頭，將病毒傳予人類。

相反，何栢良建議各組織暫停「狗醫生」探訪醫院或老人院的服務，以減低狗只受感染的風險。

另外，他建議，市民照顧貓狗時要注意清潔，勤洗手；帶寵物外出時須與其他貓狗保持一定距離；而在貓狗排泄後，須清理排泄物並以1比99稀釋家用漂白水消毒地面。