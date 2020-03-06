可恥！一隊警員粗暴對待露宿者兼毀人家當 僅一人停職受查

露宿者本已弱勢，卻仍遭警方欺凌。一隊便衣警員上月下旬在深水埗一個公園內以執法為名，粗暴對待及辱罵一群露宿者，更有人拿起鐵錘破壞露宿者物品，並有露宿者聲稱被女便衣警員腳踏下陰。協助露宿者的教牧人員指責警方行為可恥，又指警方初期否認事件。經媒體曝光及社會壓力增加後，警方終於公布，已將事件中一名警員停職，並會進行刑事調查。不過，協助者指出，當日欺壓露者者的是一隊人，質疑為何只有一人停職。

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富裕的香港，近年貧窮人士不斷增加，露宿者人數亦水漲船高，根據官方數字，去年底的露宿者人數增至1270人，創2013年以來新高。而較多貧窮人士的深水埗，區內的通州街公園是較多露宿者居住。有受到警員粗暴對待的露宿者本月3日在數名教牧人員協助下會見傳媒，指上月24日晚上約七時，有5至6名面戴口罩的便衣警員到公園截查露宿者，他與另外三人遭警方搜查物品及身份證，沒有發現可疑物品，但兩名男警突然手持高爾夫球棍敲爛他的膠箱、罐頭、豉油等雜物，又刺穿米袋，令食物和玻璃碎片散落一地。另有警員指他藏有一把刀，便將他的手壓在刀柄上，把他打至手骨斷裂，擾攘約20分鐘後離去。他批評警方做法太過分，強調自己沒有犯錯，不明白為何遭此對待！警員其後在。

協助露宿者申訴的林國璋牧師更引述一名沒有出席記者會的露宿者說，當日有女警將其中一名男露宿者壓坐地上，用左腳踩其下體；另亦有露宿者背部被踢。他批評警員目的是侮辱露宿者和泄憤，並非執法，要求警方向露宿者道歉及賠償。

事件曝光後，警方回應傳媒時只承認當日在該處進行「反罪惡行動」，掃蕩罪惡黑點，行動中沒有人被捕。若有人認為遭受不合理對待，可向警察投訴課投訴。及至昨(5日)天才再公布，指當日執勤的一名警員涉嫌毀壞現場對象，已經停職，警方會進行刑事調查。

林國璋表示，當日警方曾否認事件，表示經內部查詢，並無發生投訴涉及的情況，更質疑他如何肯定那些便衣人員是警員。現在警方承認事件雖是好事，但質疑為何只有一人停職。

當區區議員譚國僑表示，稍後會在區議會提聯署，要求警方交代當日事件。另外，社福界立法會議員邵家臻亦介入事件，會代事主向當局索取公園內的閉路電視，作為證據。

警員對通州街露宿者採取行動已不是第一次，去年12月的「冬至」(21日)一連兩日，警員以「查案」為由，聯同康文署職員和清潔工在該公園進行「清場」。據媒體報道，執法人員威嚇和要求露宿者在15分鐘內離開公園，否則會作出拘捕，又迅速將露宿者未及收拾的個人物品丟棄。

香港小區組織協會表示，通州街公園平日約有50名露宿者居住，大部分是五、六十歲的本地人，亦有部分人來自越南等地。