日本停港澳免簽安排 中港澳韓入境須隔離14日阻病毒 旅遊業哭雪上加霜

為進一步限制武漢新型肺炎疫情擴散，日本宣布，由下周一（9日）起至本月底，所有從中國（包括香港和澳門）及韓國入境者，須在指定設施隔離檢疫14日，並不可使用公共交通工具。同期，持港、澳特區護照人士的免簽證入境安排亦會停止，並暫停簽發工作等簽證。有關限制令日本成為第14個因疫情禁止或限制港人入境的國家，旅遊業界稱，日本是港人的熱門旅遊地點，限令將令原只剩下一成生意的境外團雪上加霜。

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在北京、上海、廣東要求從日本等疫情嚴重的四個國家入境者須隔離觀察14天以防止疫症迴流後的第三天，日本首相安倍晉三昨(5日)晚宣布，對中(含港澳)韓兩國入境人士實施隔離安排，已向中韓旅客發出的簽證亦將於下周一起失效，而所有來自中韓的航班只能在東京成田機場和大阪關西國際機場降落，船舶客運亦暫停。

新安排已令不少旅行社取消日本賞櫻團，旅遊業議會總幹事陳張樂怡今早在電台節目表示，本月的日本旅行團至少有120團，涉及2200名旅客，預料新安排將令全數團均要取消。她更預期，下月復活節假期的旅行團相信亦難以興旺，暑假團亦不樂觀。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，日韓台是港人外游熱點，早前已因韓國疫情和台灣的隔離檢疫要求而大受打擊，令出境團數目只及去年同期不足一成，日本的新限制令旅遊業雪上加霜。他估計，業界要求員工放取無薪假將的情況會愈來愈普遍。

日本昨日再多33人確診感染武漢肺炎，連鑽石公主號郵輪個案在內，累積感染人數達1023人，共有12人死人。

各國限制港人入境措施 © 網絡截圖

旅議會總幹事陳張樂怡表示，本月出發到日本的旅行團至少有85團，涉及約1,600人。