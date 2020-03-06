澳洲中提琴家在台演出後返國確診台灣緊急隔離演出人員音樂廳封館消毒

2月28日和3月1日曾在台北國家音樂廳演出的58歲澳洲作曲家布萊特狄恩（Brett Dean），在返回澳洲後確診感染新冠肺炎，消息傳到台灣，疫情指揮中心和文化部緊急展開調查，目前已查出包括舞台上合作演出的國家交響樂團團員、部分觀眾、採訪的記者、飯店和司機、以及飛機的機組員等，接觸者共147人，其中103人須居家隔離。國家音樂廳也停止近期的演出，緊急封館，展開全館大消毒，這是台灣史無前例的事。

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布萊特狄恩也是一位中提琴家，更是台灣的國家交響樂團（NSO）駐團音樂家，國家音樂廳則是台灣一流的演出場地。在演出前的綵排，布萊特狄恩就不斷咳嗽，當時曾有樂團團員反映希望他能戴口罩，但鑒於外國音樂家不習慣戴口罩演出，並未落實。

演奏結束後，這位作曲家曾當場和指揮及樂團小提琴首席等人握手致意，文化部甚至查出，兩場演出，他都曾走下台，坐在觀眾席上和觀眾一起觀賞。雖然不見得會威脅全場八百多位觀眾，但現在正在調查他座位周邊的觀眾名單。

台灣的國家交響樂團已經暫停近期的演出，國家音樂廳也暫停演齣節目，緊急消毒。交響樂團的演奏家們大多是學校的老師，疫情指揮中心建議他們近期不要到學校去上課。

這位音樂家搭乘返澳的長榮航空班機機組人員，今天清晨4時45分搭機返回桃園機場。十多名空服人員經測量體溫、調查接觸情況後才下機，整架班機沒有其他旅客。