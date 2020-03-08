台灣成功合成能辨識新冠病毒抗體未來檢驗時間將由4小時縮短為15分鐘

台灣中央研究院今天透露，已經成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，接下來將與幾家廠商洽談合作生產，未來可比照流感快篩，15到20分鐘內就可以完成，將有效提升新冠肺炎病毒的采檢量能。

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目前國際間檢測新冠肺炎病毒，是以核酸檢驗的方式進行，每一個檢體，平均要花費四個小時才能完成，而且要使用特殊儀器。

台灣中央研究院基因體研究中心研究員楊安綏表示，快篩的關鍵在於其抗體試劑需能準確辨識新冠病毒。他率領研究團隊在十九天內，針對七種人類冠狀病毒核蛋白（Nucleocapsid protein）抗原，製造出第一批46株毫克等級產量的單株抗體（IgG）。

其中有一株抗體有很好的單一辨識性，只對新冠病毒有反應，不會跟SARS或MERS的病毒，或其他導致一般感冒的冠狀病毒有交叉反應，可以在快篩時，有效判別是否感染新冠病毒。

楊安綏指出，實驗室開發完成合成抗體庫技術平台，其優勢核心技術在於已獲專利的合成抗體庫群。抗體庫的使用及保存均以大腸桿菌系統操作，不須動物設施，因此時間、耗材及環境成本極低，再加上以人工智能計算器設計，可快速提供大量新穎且具有獨特性針對抗原的對應辨識抗體，這些抗體是提供防疫方案的創新基礎。

中研院院長廖俊智表示，此次的成果是由於中研院各團隊二月初就開始通力合作，快速合成新冠病毒核蛋白抗原，楊安綏團隊運用數十年來累積的技術，日以繼夜進行抗體合成及篩選，才有這項重要成就。

廖俊智強調，防疫是與時間賽跑，除了院內各研究團隊共同合作，中研院已建立了台灣學術研究單位「COVID-19合作平台」，這次成果也將會跟平台共享，加速研發新冠肺炎快篩工具、藥物與疫苗，合作對抗疫情。

這次的研究團隊在經濟部安排下，將跟幾家廠商洽談生產快篩檢測的原型產品。如果一切順利，希望廠商能在三個月到四個月內通過衛福部驗證並量產，加快病人檢體的驗證，以便大規模臨床應用。