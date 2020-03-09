警方兩路出兵鎮壓大埔將軍澳兩區“暴徒”亂噴胡椒霧抓了數十人

警方在大埔鎮壓市民示威遊行，向在場市民和記者胡亂噴射胡椒噴霧，NOW電視台記者被噴霧射中，在場接受治療，狀甚痛苦。

香港警方8日兵分兩路，成功鎮壓大埔和將軍澳區手無寸鐵的“暴徒”。在鎮壓過程中，警方向已經在撤退中的記者近距離狂噴胡椒噴霧，包括NOW電視台和網媒立場新聞的記者。根據NOW的新聞報道，該台記者被噴中雙眼，接受在場救護人員的治療，狀甚痛苦。警方則在大埔和將軍澳兩區分別逮捕了至少數十人，他們大多數被控非法集結。根據香港公安條例，三人或以上聚集一起，都有可能被控告非法集結罪名。

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大埔的市民反對政府在該區設立一個武漢病毒指定診所，而將軍澳區則有市民悼念四個月前警民衝突中離奇墮樓斃命的科技大學學生周梓樂。

在大埔發起的遊行之前，已有大批警員到場截查及制服多名市民，身穿黑衣的便衣警亦有份制服民眾。警員亦多次向市民及記者施放胡椒噴霧，NOW新聞和立場新聞記者亦分別“中椒”。

遊行由大埔風水廣埸遊行至大埔賽馬會診所，反對政府在拒絕封關下，卻只會在社區增設病毒指定診所，容易造成社區傳染和爆發。不過在遊行開始之前，防暴警員已在區內戒備並大舉截查附近的市民。有警員在大白天之下，使用電筒用強光照向記者鏡頭。一名女士被警員三度警告“挑動現場人士情緒”後被拘捕，區議員文念志亦臉部“中椒”，需要義務急救員協助。

在下午3時許大埔中心一帶有市民遊行，防暴警員舉起藍旗。有人向馬路投擲雜物，防暴警推進並制服最少兩人，警方亦在現場多次使用胡椒噴霧，包括記者在內多人“中椒”。

在下午四時許，有多名身穿黑衣的便衣警員，在海寶花園對出將市民制服在地上。有圍觀市民站在安全島上，疑辱罵警員後亦被拉過馬路，之後制服在地上。有警員再向其他圍觀市民施放胡椒噴霧。到大約5時半現場氣氛回復平靜。

位於大埔汀角路的大埔賽馬會普通科門診診所，被政府畫定為病毒指定診所。9日凌晨遭人噴漆寫上反對字句。醫院管理局發言人表示對於普通科門診診所再次遭受惡意破壞，予以嚴重譴責。醫管局呼籲停止破壞行為，並已將有關事件交警方處理及加強診所的保安。

警方除了在大埔亂噴胡椒噴霧鎮壓“暴徒”之外，又在將軍澳區鎮壓悼念周梓樂同學逝世四個月的群眾，警方除了亂噴胡椒噴霧之外，還一口氣逮捕和平悼念周同學失少25個市民，大部分都是年輕的學生。

香港科技大學二年級學生周梓樂四個月前在警民衝突中，離奇在將軍澳區的多層停車場墮樓斃命。警方一度否認曾有人進入該處停車場，但後來有市民提供汽車攝錄儀拍到有一群警員不只一次在當晚進出該停車場的視頻之後，警方又改口稱警員當晚並未發現停車場有異常情況。

周同學逝世後四個月，有有市民分別於將軍澳及觀塘舉行悼念活動。其中在將軍澳尚德停車場一帶大批防暴警員到場，在祭壇附近拉起封鎖線，並大規模截查數百名市民。

警方之後在面書發文，稱晚上近 7 時在停車場內的角落及梯間位置，檢獲汽油彈、玻璃樽、打火機、一批磚頭、雨傘及頭盔等物品。警方不排除有人企圖在晚上的示威活動中使用相關物品，現正全力調查案件，“警方嚴厲譴責不法分子製造並於民居附近存放汽油彈等危險品，嚴重威脅市民人身安全”。

到晚上約 7 時半，有過百名市民到尚德十字路口的祭壇憑弔，並在現場播詩歌，市民輪流到周梓樂祭壇前點起燭光。附近亦有防暴警員戒備，不時截查市民，亦有大批警員進入尚德停車場搜查及駐守。

在晚上 8 時許，警方突然封鎖停車場外的祭壇一帶，指現場人士參與未經批准集結，並截查數以百計市民，他們被困在封鎖線內等候截查，有警員用大聲公廣播稱，被截查市民已被記錄資料，必須離開該地區，如被發現停留附近範圍會立即拘捕。

警方亦在今日的行動中制服多人，其中一名男子曾一度站出馬路，隨即被警員制服，他之後倒地並被送上救護車，暫未知其傷勢詳情。

除了在將軍澳之外，觀塘海濱公園亦有人舉行悼念活動，現場有人以連儂牆的方式悼念，並寫上“保持熱度，抗爭到底”的字句。在踏入 8 時 09 分，即周梓樂離世的時間，現場人士為周梓樂默哀。