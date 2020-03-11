李柱銘指三萬警察已成凌駕法律之上的中共治港槍桿子

經過去年接近8個月的反修例運動，以及特首林鄭月娥不顧一切“特守”－－特別守護警隊的做法，香港民主黨創黨人之一的大律師李柱銘指出，現在這三萬支槍桿子所維護的政權，顯然就是中共要在港行使的全面管治權。因此，整個特區政府都要為警隊效勞，甚至要讓警隊凌駕法律之上。

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然而警務處副處長郭蔭庶以“中國代表”身份，出席聯合國人權理事會會議時，卻反而指責香港在過去8個月“被暴徒綁架”，郭蔭庶在道出所謂警察版本的“香港真相”時指出，警隊因是唯一一支隊伍，直接對抗以暴力手段逼政府回應訴求的人，因而受到“警暴”的指控，並被有組織地抹黑及污名化。

林鄭早前曾稱特區政府除了三萬警力外，“什麼都沒有”。李柱銘在蘋果日報撰文稱，在過去一年，比較曾偉雄出任警務處長處理反佔中時期的手法，現在警隊更上一層樓，其地位竟超越特區政府。反修例運動期間，暴警已作出許多擺明違法的行為，但特區政府卻一直縱容。而林鄭更是“特”別打得的“守”門員，總是奮不顧身地守護警隊。

李柱銘指出，上周六，有網媒拍到七名警員圍困一名市民，以粗言穢語迫令他向警員逐一道歉，其後又要求記者交出片段。昨天林鄭回應此事時，居然仍力撐警隊“系文明、守法的紀律部隊”，還指前線警員壓力沉重，呼籲市民包容。

李柱銘一文還舉出三個例子，證明整個特區政府效忠的對象不再是香港市民而是中共。第一，去年7月26日下午，政務司司長張建宗坦言警方於處理7.21元朗襲擊事件，與市民的期望有落差，政府願意為此道歉。其“道歉”惹起警隊內部強烈不滿，故政府當晚立即辯解，聲稱張建宗是向受傷市民致歉，以及對政府在處理修例手法的不足而致歉，強調不是針對警方。政府叩頭之徹底及速度，足見警隊地位之超然，令人嘆為觀止。

第二，上月底，政府在財政預算案宣布向每名18歲以上的香港永久居民派發一萬元，此措施除了為保皇黨助選，也是為大幅增加警隊預算鋪路。特區政府蓄意將兩者捆綁起來，迫使立法會不得不為紓解民困而支持整個預算案，讓警隊可大幅增人手、添武器，令這三萬槍桿子更強悍、更超然。

第三，港台節目《頭條新聞》近期新增了諷刺警隊實況的環節，因而遭警務處處長鄧炳強一再施壓。通訊事務管理局顯然為了安撫警隊，突然宣布不再強制免費電視台播放港台節目，藉以大幅減少港台節目的收視，務求要港台整頓該節目，嚴重破壞特區的言論自由。

警隊在香港幾乎可以為所欲為之際，卻派出在“中國名義”下的一個代表，在聯合國揭示警察版本的香港真相。警務處副處長郭蔭庶出席聯合國人權理事會會議，回應早前非政府組織對警暴的指控。他指稱因香港警隊是唯一一支隊伍，直接對抗以暴力手段逼政府回應訴求的人，因而被有組織地抹黑及污名化。惟對元朗7.21事件、太子車站8.31事件，以至多月來不斷針對市民濫捕和阻礙記者採訪的行為，郭蔭庶則隻字不提。

郭稱，“暴徒”向同行者宣稱為崇高的理想，即使違法，行為亦是正當。他讀出警員誓詞中的一句：“不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意”，稱警方不會評論有關理由是否正當，亦沒有必要作判斷，法律只要求警員拘捕犯法者，而法治的前提是無人可凌駕法律之上。

公民黨立法會議員陳淑莊去年9月亦出席過聯合國人權理事會會議，直指香港警隊對付示威者時使用的暴力加劇，包括有被捕示威者遭警方進行肉體上的虐待和侮辱，警方使用過量武力，更曾襲擊無辜的地鐵乘客，形容香港正面臨人道危機。惟郭蔭庶在會上沒有回應有關指控。