港府對意法德西及日本本周末實施檢疫令對大陸卻網開一面

香港林鄭月娥政府從武漢去年年底開始爆發新病毒以來，一直漠視專家意見，拒絕向大陸旅客全面封關，但最近由於林鄭月娥宣稱國際已有超過100個國家發現確診例子，香港最近又出現“五宗”外國傳入的病例，因此港府在10日傍晚宣布，從3月14日零時零分開始，歐洲四個國家以及日本將加入強制檢疫14日的名單之上。

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因應武漢新病毒最新發展，港府決定對意大利全國、法國布爾岡－法蘭琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）及大東部（Grand est）地區、德國北萊茵－威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）、西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區，以及日本北海道發出紅色外游警示。衞生署隨即跟住宣布，由本周六（14日）零時零分起，上述地區來港人士，不論是否香港居民，抵港後均須強制檢疫14天。至於南韓及伊朗來港人士14天強制檢疫的做法則維持不變。

法荷航空集團宣布，由於乘客量大幅減少，即日起至3月29日將停飛來往巴黎與台北和巴黎與香港航班。飛往首爾與新加坡航班也將減少。

政府的紅色外游警示提醒計畫前往上述地區的市民調整行程，如非必要避免前往，並建議市民應考慮延遲所有非必要的外游計畫。而身處上述國家或地區的人士應該加緊留意當地政府的公；時刻佩戴外科口罩；盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方；避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並儘快求診；及經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

法國駐港總領事館今日較早時已在官網透露，從法國布爾岡－法蘭琪－康堤（Bourgogne-Franche-Comté）、 大東部（Grand est）兩個大區返港人士（包括香港居民和非香港居民），抵港後將會被安排在政府隔離設施強制隔離14日，並不能在家居隔離。

據了解，Bourgogne-Franche-Comté是法國一個大區，位於法國東部接壤瑞士邊境，最近邊界離巴黎100公里左右。而大東部（Grand est）在Bourgogne-Franche-Comté北面的大區，包括設立歐洲議會總部的城市Strasbourg，Strasbourg不但是歐洲議會總部所在，以及許多歐盟及國際機構選址，亦是法國到西歐的交通樞紐，被稱為“歐盟第二首都”，離巴黎火車車程僅三小時。據了解，領事館今日已經通知在港法國人有關消息。

法國駐港總領事館又透露，德國北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen）、意大利全國和日本北海道返港的旅客在3月13日周五午夜抵港後，亦有類似隔離措施。

另外，港府繼早前規定意大利3個地區抵港旅客須強制隔離14日後，措施將進一步擴展至全國。意大利駐港總領事館今接獲香港政府通知，本周五凌晨起，所有抵港前14日到過意大利的人士，包括香港居民，不論到過哪地區，都會被安排到檢疫中心強制隔離14日。領事館補充，旅客不能在家中或酒店隔離。

專門以日本旅遊為主要業務的東瀛游旅行社告訴蘋果日報，目前有2個旅行團共39名團友及2名導遊身處歐洲，其中一個東歐10天團，26名團友下星期日返港；另一個德國7天團星期四（12日）返港，預計不受措施影響。兩個團都曾到訪德國的城市，同確診個案較多的北萊茵-威斯特法倫洲有約600公里的距離，料不受港府向德國部份地區發紅色旅警所影響。

東瀛游又指已與保險公司商討，凡直接跟旅行社購買指定旅遊保險的團友，返港後若要接受隔離，每人每日可獲500元（港幣，下同）津貼，最高津貼額為7000元。

對港府這次“果斷”對歐洲及日本等國家發出強制檢疫令，旅遊業界均表示不滿，因為政府事前根本沒有與業界商討。據蘋果日報報道，縱橫游常務董事袁振寧指，業界聽到特首的不要外游言論有相當大反彈，因政府事前沒有與業界溝通，大家對其呼籲一頭霧水。目前如日本等地暫時停飛至今月底，政府現在又呼籲港人不要外游，其中時效性又到何時？袁說：“為什麼外游、搭飛機特別高風險？為什麼你（林鄭）沒有呼籲港人不要吃火鍋？搭港鐵、巴士等等公共交通工具又如何？戲院、娛樂場所、教會、食肆、商場、室內活動都應該一齊呼籲。如果真的如此危險，是否要關閉機場？”

袁亦不明白為何是第5宗外游輸入個案出現後，林太才有此呼籲，“她事前沒諮詢過業界，一方面又要恢復市面運作，話旅遊業系支柱、保就業、紓困畀錢，但另一方面就大大力打擊”。他指現時旅遊業正值寒冬，希望政府勿雪上加霜，促請收回呼籲。

民主黨立法會議員黃碧雲指出，現時內地疫情仍未終結，不認為港府應該放鬆針對內地入境的防控措施，批評政府至今拒絕對內地全面封關下，對港人的保障並不足夠。她又警告，政府若只將武漢肺炎視為嚴重感冒的風土病，將會令現時整個防疫戰線崩潰，認為港人必須保持警覺，政府亦應對內地全面封關。