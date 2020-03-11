第二批武漢台胞專機一波三折延後三個多小時起飛凸顯兩岸歧異

第二批武漢台胞專機雖已在今天清晨將361位台胞載回台灣，但兩架專機在武漢起飛的過程一波三折，以至於第一架次的華航專機延後三個多小時才起飛，連帶影響第二架次的東方航空專機，一直到今天清晨四點多，才終於降落台灣，兩岸政府間歧異之大，溝通協調之困難，令人浩嘆。

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華航專機原訂昨天下午五點從武漢天河機場起飛返台，但延遲了三個多小時，主要是認知差異。台灣官方透露，中方認為登機的台胞只要戴口罩就夠，台灣方面認為需要防護衣；中方認為這些人經PCR檢測陰性，是安全的。但台灣認為，這次的病毒，檢測結果陰陰陽陽常有變化，大家搭同一架飛機，寧可多做一些。

其次，華航專機是在已經開始倒退滑行要離開武漢時，被大陸方面認定其中一人有發燒顧慮，要求飛機滑行回來，重新檢驗。最後認定發燒後，還開啟貨艙，將三人的行李找出。

台灣官員透露，有一名乘客已經登機，在飛機艙門已經關閉的情況下，中方重看了紅外線體溫感測儀，認為這名乘客體溫攝氏37.1度有疑慮，要求開艙門複檢。這位旅客在複檢時沒有通過，因此先生跟小孩也只好一併下機。

台灣官員說，台灣的標準是超過37.4度不能登機，而中方標準卻是37.1度，因為當時在中國，台灣方面只能配合。

台灣官員抱怨說，紅外線體溫感測儀應該是有疑慮就會當場處理，但中方卻是重看紅外線體溫感測儀，才發現了這名乘客的體溫偏高，這是不能理解的。

此外，這次專機任務，先是傳出有18名台胞不願接受檢疫程序，後來又傳出東航不願讓乘客穿防護衣，但有知情家屬表示，這18人其實是沒拿到紙本核酸檢測報告所以無法上機；此外在武漢機場備有300件防護衣，要給搭乘東航專機的台胞穿，並沒有不讓穿防護衣的問題。

還有，大陸表示，因為有三種情況，最後登機的人比原定名單少，包括有些台胞不希望回台後再隔離十四天，臨時改變主意；有些人在向武漢集結過程中出現發熱癥狀；也有台胞不願做核酸檢測等，因此空出位置，大陸希望最後可以讓急着想要返台的三十幾位台胞遞補，但被台灣拒絕。

台灣的理由則是，隔離、檢疫、身體狀況，以及抵台之後的隔離安排，都需要事先能掌握情況，臨時放人進來，台灣無法同意。